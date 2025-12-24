気象庁によりますと、日本付近はあさって26日（金）ごろに強い冬型の気圧配置になり、北日本～西日本にかけて荒れた天気となる見込みです。日本海側の地域を中心に大雪、暴風雪、高波に警戒が必要になるということです。

【画像をみる】24日（水）～29日（月）大雪と雨のシミュレーション＆16日間天気予報

【画像①】は26日（金）午前9時の予想天気図です。

あすは低気圧が日本付近から北東方向に進むにしたがって、強い冬型の気圧配置になるでしょう。等圧線の間隔が狭く、北からは強い寒気が流れ込む予想です。一番薄い青色の寒気は平地で雪が降る目安とされています。西日本の太平洋側にまで南下するため、西日本でも雪の降るところがありそうです。

今後の気象情報に注意してください。