ギズモードのオンラインストア「GIZMART」の第2弾アイテムは、海外ガジェット。

中国のAIガジェットメーカーMEIZUから登場した、日本未発売のスマートグラス「StarV Air 2」。こちらがGIZMARTで購入できるようになりました。

スマートグラスの新トレンドは「ディスプレイ搭載」

これまで一般的にスマートグラスと呼ばれてきた製品は、おもにスピーカーとマイクを通じて各種機能を利用するタイプが中心でした。ところがテクノロジーの進歩により、2025年後半ごろから、映像でユーザーに情報を伝えるスマートグラスが新たに登場しつつあります。

映像で情報を伝えるウェアラブルデバイスとしては、すでにスマートウォッチがあります。しかしスマートグラスは、視界に直接映像をオーバーレイ（上書き表示）できるのが大きなポイント。視界内に、手で持ち上げたタブレットくらいの大きさの画面が浮かんでいるような感覚で、小さな画面を凝視せずとも情報を確認できます。

体感としては、ゲーム画面のすみっこに表示されるパラメータ表示（HUD）を、現実世界でも再現したものに近いです。

たとえばスマホに届いた通知を確認するときは、スマホやスマートウォッチを持ち上げて（場合によってはアンロックして）ディスプレイを見つめる、という動きになります。

これがスマートグラスになると、いきなり視界に通知が表示されることに。これがとても速くて、ラクなんです（もちろん通知を表示する／しないは、細かく設定できます）。

StarV Air 2も、そんな新世代スマートグラスのひとつ。ディスプレイに加えて、テンプル（つる）にスピーカーも搭載しており、ワイヤレスイヤホンの代わりを務めることもできます。

スマートウォッチ以上に身近なディスプレイと、耳を圧迫しないオーディオ。その2つを兼ね備えているのです。

「かしこくなるメガネ」の可能性

StarV Air 2はスマートフォンを母艦として、Bluetoothで接続することで動作します（iOS／Android両対応）。

利用できる機能はスマホのアプリ次第。今後のアップデートでの性能向上が期待されますが、現時点では主に以下の機能が利用できます。

リアルタイム翻訳：聞き取った音声を翻訳し、視界に字幕として表示したり、音声で通訳したりします。 また、自分の音声をスマホ画面で翻訳できる機能もあり。会話メモ：会話内容をリアルタイムで文字起こしし、視界に字幕として表示します。 AIチャットボット：AIチャットボット「Aicy（アイシー）」を、情報検索やアシスタントとして活用できます。 通知の表示：スマートフォンの通知を視界にポップアップ表示できます。 ナビゲーション：設定した目的地へのルート（徒歩／自転車／自動車の3パターン）を、視界上の映像で案内します。 プロンプター：事前に作成したテキストファイルを、一定のペースで視界に流れるように表示します。 音楽再生：内蔵スピーカーで音楽や動画の音声を楽しめます。 また、Bluetooth接続での通話にも対応しています。

とくにリアルタイム翻訳が強烈で、言葉の壁を超えるツールとしてかなり実用的。

メガネは知性のアイコンとして扱われがちですが、StarV Air 2はまさしく「かけると賢くなるメガネ」としての可能性を秘めています。

日常的に使える使用感

「StarV Air 2」は中国生まれのガジェットのため、アジア人にもフィットしやすいフレーム形状。鼻あてはアーム式で調整範囲が広く、テンプルの開く角度にもかなりの余裕があります。

重量は44g。一般的なメガネよりは重いものの、1日かけ続けても辛くなりにくい軽さです。

また視力調整用のインサートレンズは、フレーム持ち込みに対応する眼鏡店でオーダーする方式。日本各地の店舗で相談できますし、視力が変わった／誰かに譲った、といったケースにも対応できる柔軟さがあります。

製品詳細スペック

サイズ（開いた状態）：144mm × 164mm × 43mm 重量：約44g ディスプレイ：ウェーブガイド方式 Micro LED（シングル・グリーンライトエンジン） 解像度：640 × 480 ピクセル 明るさ：最大2000ニット 視野角（FOV）：30度 オーディオ：ステレオスピーカー バッテリー容量：204mAh（充電入力 5V 1A） 接続：Bluetooth 5.2 充電：USB Type-C 対応度数：近視 0〜1800度、乱視 0〜200度のレンズに対応 OS：Flyme XR 2.0 対応スマートフォン：iOS／Android

クラウドファンディング実施中！

