¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÂè2»Ò¤Ç¤¹¡×¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥¢¥¤¥É¥ëà·ã¥ì¥¢á¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ê¤è¤ê¤Î¤¢¤ê¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°é¤Æ¤ë±þ±çÃÄ¤À¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¥É¥ë¥ª¥¿¤µ¤ó¤Ø!!¤¢¤êor¤Ê¤·?¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖVenus Parfait¡Ê¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë¡×¤Î²Ï¹çÉ÷²Ö¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¥É¥ë¥ª¥¿¤µ¤ó¤Ø!! ·ã¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹! ¥¬¥Á¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥É¥ë ¤Á¤Ê¤ß¤ËÂè2»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤«¤Ê¤·¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é...???¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥¿É÷¤Î°áÁõ»Ñ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à¤¢¤êá¤«à¤Ê¤·á¤ò¤Ê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï13Æü¡¢¤´Êó¹ð¤ÈÂê¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ç°´ê¤ÎÂè2»Ò¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤éÂ©»Ò¤Ï4ºÐ¡£»ä¤Ï37ºÐ¡£¾¯¤·¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤éËè·îÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼ø¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÌ¿¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Venus Parfait¤Ï·ëº§¡¢»ºµÙ°éµÙOK¡£ ¥Þ¥Þ¤Ç¤âµ±¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤¥¤¿¤ó¤¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¡¢ ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°é¤Æ¤ë±þ±çÃÄ¤À¡Á¡×¡Ö¤¢¤ê¤è¤ê¤Î¤¢¤ê¡×¡Ö¡Ø¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥É¥ë(2¿ÍÌÜ)¡Ù ¤â¤¦ ¤³¤³¤Î¥ò¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¡¼¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤»ö µ¤¤Ë¤»¤º¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Ï¹ç¤Ï2006Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÆ°¡£16Ç¯¤Ë¤Ï17Ç¯2·îËö¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£20Ç¯4·î¤è¤ê´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯¤ËÂç¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖVenus Parfait¡×¤Î·ëÀ®¤Ë»²²Ã¡£ËÜ¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£