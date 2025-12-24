¡ÖËÜÊª¤Ê¤Î?¡×¥µ¥ó¥¿¤Î¥½¥ê¤ò°ú¤¯Ì´¤Îà¥È¥Ê¥«¥¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤Ë¤âÍè¤Æ¡ª¡×
¥µ¥ó¥¿¤Î¥½¥ê¤ò°ú¤¤¤ÆÎ¥Î¦¡ª
¡¡¥É¥Ð¥¤¤Î¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤¬à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍá¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÏÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÁ°Êý¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥È¥Ê¥«¥¤¤Î³Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¾è¤Ã¤¿¥½¥ê¤ò¥í¡¼¥×¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÎ¥Î¦¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï»ë³Ð¸ú²Ì(VFX)¤ò¶î»È¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤â¼Â¼Ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ì´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¡ÖËÜÊª¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡×¡Öº£¤Î»þÂå¥È¥Ê¥«¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ê¤Î¤Í¾Ð¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á¤Ë¤âÍè¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£