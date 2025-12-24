ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡¡¼ø¾Þ¼°ÅÐÃÅ¤Ç¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬X¤Ç¡ÖÈþÅªGRAND ¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖÈþÅªGRAND¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¾Þ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2025Ç¯¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»Å»öÇ¼¤á¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥ß¥¥â¥È¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ã»¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿È±¤ò¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªÈþÅªGRAND¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¾Þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê
¡¦åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹
¡¦À¨¤¯¤¤¤¤¤Ê
¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¹¤®
¡¦Èþ¤·¤¹¤®¤ëÂç¹¥¤
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï±þ±ç¤ä¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â±þ±ç¤¹¤ë¤Ë¤ã¡ª¡×¡Ö¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿Ë»¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢°é»ù¤ÈÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ëÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î¸ü¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£2025Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ê¼õ¾Þ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£