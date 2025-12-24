大阪府警が犯行動画を公開　“ニセ警察官”の特殊詐欺が急増　「脅さず親切に見せかけ…」被害男性が語る手口　「警察はＳＮＳでやりとりしないし、逮捕状や警察手帳を画像送信しない」注意呼びかけ

急増するニセ警察官による特殊詐欺被害。大阪府警が犯行動画を公開です。



１２月２３日、大阪府警が公開した動画。短髪で黒ひげを生やしたスーツ姿の男が、コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」のビデオ通話で千葉県警の捜査員を名乗りますが、実はニセの警察官です。



【大阪府警提供の動画より】

（特殊詐欺事件の犯人）「初めまして。千葉県警察本部刑事部捜査二課の矢口貴史と申します。よろしくお願いします。上に階級、下にお名前書いてあります。名前ね、これ読み上げてください。声に出して」





男は慣れた口調で被害者に指示を出していきます。【大阪府警提供の動画より】（被害者）「確認とれました」（犯人）「確認がとれたということで、これから“取り調べ”が始まっていきます。逮捕状っていうのがね、あなたに対して出ているという状況。これお名前間違いないね？」（被害者）「間違いありません」実は今年、こうした「ニセ警察官」を中心とする「オレオレ詐欺」が府内で急増。１１月末時点で被害件数約１３００件、被害総額８５億円ほどと、どちらも去年の約３倍に増えているのです。同様のニセ警察官に１１月、騙されてしまった府内に住む７０代の男性は…（被害にあった７０代男性）「『警察です。あなたが容疑者です』と言われた時点で僕は『えー！』となって、正常な状態ではなかったんでしょうね。こっちの潔白をいかにしてはらすかという、そちらにばっかり頭がいって」「あなたは事件の参考人です」などと電話を受けた男性。言われるがままに純金とプラチナ計約２０００万円相当と現金７００万円を渡してしまいますが、犯行グループの１人が逮捕されて被害品は返ってきました。（被害にあった７０代男性）「すごく親切なんですよ。（ニセ）警察の方が。もう私もね、現役時代はいろいろ営業マンとやり取りしてましたけども、そういう人たちよりもさらにまだ親切でしたね」男性によると、ニセ警察官は脅すのではなく、親切なように見せかけて誘導していったといいます。（被害にあった７０代男性）「札幌警察署に被害届出さんといけませんとか。解決策をぱっと提案してくるんですよ。『こうしたらできますよ』『もっと楽な方できますよ』と。そういうのどんどん出てくるので、ついつい乗っちゃいますね」大阪府警は、「警察はＳＮＳでやりとりしないし、逮捕状や警察手帳を画像送信しない」と注意を呼びかけています。