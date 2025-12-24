¡È³°ÉôÄÌÊó¤âÊÝ¸îÂÐ¾Ý¡ÉÊ¼¸Ë¸©¤¬¸ø±×ÄÌÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×¹Ë¤ò²þÀµ¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë»Ü¹Ô
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©¤¬¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ø¤Î³°ÉôÄÌÊó¤âÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ×¹Ë¤ËÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Ë¤è¤ë¡È¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¸½ñ¤òÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬¡ÈÄÌÊó¼Ô¡É¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¡¢¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÊ¸½ñ¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î¡Ö³°ÉôÄÌÊó¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤ò°ãË¡¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÄÌÊó¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÉôÄÌÊó¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬¸©Â¦¤Ë¡Ö¸ø¼°¸«²ò¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï£±£²·î£²£´Æü¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×¹Ë¤ò²þÀµ¤·¡¢¡Ö³°ÉôÄÌÊó¤âÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×¹Ë¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£