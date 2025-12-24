»àË´½÷À¤Ï¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¸å¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤«¡ÄÄÌÊó¾ì½ê¤«¤é¡Ö£²£°£°£í¡×Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡µþÅÔ¡¦ËÌ¶è
¡¡Ï©¾å¤Ç¹âÎð¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£²·î£²£´Æü¸áÁ°£¶»þ¤¹¤®¡¢µþÅÔ»ÔËÌ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤éËÌ¤ËÌó£²£°£°£íÎ¥¤ì¤¿Ï©¾å¤Ç¡¢Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¹âÎð¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ä½÷À¤Î½ý¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¸å¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£