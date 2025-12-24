2»ù¤ÎÊì¡¦Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥µ¥ó¥¿Éþ¤Ç2¿Í¤ÎÌ¼¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ºî¤ê¡¡»£±Æ¤ÏÉ×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê6¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê3¡Ë¤È¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥µ¥ó¥¿»Ñ¤ÎÌ¼¤È¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Ìø¸¶²ÄÆà»Ò
¡¡Ìø¸¶¤Ï¡Ö#¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ ºî¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ»£±Æ¤Î¼Ì¿¿20Ëç¡Ê!¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹©Äø¤¼¤Ò¤ß¤Æ¤Í¤§¡×¤È¡¢É×¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥±¡¼¥ºî¤ê¤Î²áÄø¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï2¿Í¤È¤â¤¤¤Á¤´¤Î¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë!!º£Ç¯¤Ï¼¡½÷¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¿Ê¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤è¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ë¥ä¥ê¤È¤Ò¤È¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¸Ä¤À¤±¤¤¤Á¤´¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÌø¸¶¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡½÷¤¬¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¸å¤í»Ñ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤è¡Á¡Á¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²è¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥Þ¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìø¸¶¤Ï2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢22Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£Ä¹½÷¤ÏÇ¾À¤Þ¤Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
