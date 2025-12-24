Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¹â»Ô¼óÁê¤é¾·¤Ãë¿©²ñ¡Ö¤ªË»¤·¤¯¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤ë¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¡¡³ÕÎ½¤éÌó20¿Í½ÐÀÊ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤é¤ò¾·¤¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÃë¿©²ñ¤òºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãë¿©²ñ¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤¸¤á¡¢³ÕÎ½¤éÌó20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¤ªÎé¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¡¢¹ñÌ³¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¡¢ÊÅ²¼¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤é¤Ë¡Ö¤ªË»¤·¤¯¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£