¹â¿Ü¹îÌï»á¤¬Í½¸À¡Ö£Á£É¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£À®¸ù´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×
¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü¹îÌï»á¤¬£²£´Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬£Á£É¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤ÎàÉü³èá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü»á¤Ïº£Ç¯£³·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬ÍèÇ¯£±·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç£Á£É¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤¬¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Á£É¤Î³èÍÑ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Á£É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¹Ö±é¤ÎÁ´¤Æ¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¹â¿Ü¹îÌïµÇ°ºâÃÄ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆËÍ¤Ï£Á£É¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£À®¸ù´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¡¢¾Íè¤Ï£Á£É¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤Ç»ÒÂ¹¤¿¤Á¤È¸ì¤ê¤¢¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£