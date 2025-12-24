ピューロ、推し色活が捗る限定イベント「カラフルピューロランド」“テニミュ”コンテンツも登場
【女子旅プレス＝2025/12/24】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、スペシャルイベント「カラフルピューロランド」を、2026年1月16日（金）から3月16日（月）まで開催する。
同イベントは、“色”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむフォトスポットやスペシャルなグリーティングを届ける期間限定企画。
自分の好きな色を選べるフォトスポット「推し色キャラルーム」や、歌い手Adoとのコラボキャラクター「アドローザトルマリィ」のピューロ登場、さらにミュージカル『テニスの王子様』とのスペシャルコンテンツなどが用意されている。
1階エンターテイメントホールには、「カラフルピューロランドハウス」が出現。注目は、キャラクターたちの世界観に入り込める「推し色キャラルーム」だ。自分の好きなカラーの部屋を選び、まるでキャラクターと一緒に過ごしているかのような撮影が可能となっている。
また、全10色の「巨大広告風★推し色ウォール＆推し色のぼり旗」も設置され、推しカラーを背景に自撮りやぬいぐるみ撮影（ぬい撮り）を楽しめる仕様だ。その他、キラキラな空間演出が施された「キラキラ★クロミルーム」など、館内のいたるところがフォトジェニックな空間へと変貌する。
Adoとのコラボレーションによって生まれた「アドローザトルマリィ」が今回初登場。
「カラフルピューロランドハウス」内に青い花に囲まれたスペシャルルームが登場するほか、3月1日（日）からはパレードのプレショーへの出演も決定。3月8日（日）にはバーズデー企画の実施も予定している。
さらに、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs四天王寺とのコラボレーションも実施。特別なビジュアルのフォトスポット展示や、撮り下ろしランダムブロマイドなどのオリジナルグッズ販売が行われる。
オリジナルグッズは、ランダムブロマイドA 全11種（青学＆亜久津 仁）、ランダムブロマイドB 全16種（四天宝寺＆不動峰）、シールセット 全1種（A4×2枚セット）がラインナップする。
キャラクターと触れ合えるグリーティングもイベント仕様となる。「カラフルピューロランド スペシャルグリーティング」では、色鮮やかなコスチュームをまとったキャラクターたちが登場。
特に注目すべきは「キラキラ★クロミルーム スペシャルグリーティング」だ。特別なレインボーカラーのコスチュームを着用したクロミと、専用のキラキラ空間で写真撮影ができる。いずれも事前予約制（有料）となっており、参加者には限定ノベルティがプレゼントされる。
イベント期間限定のオリジナルフード＆ドリンクは全22種類がラインナップ。
「ポムポムプリンのチーズがけ☆イエロー推しカツカレー」や「シナモロールのBLUEルーム☆チョコミントクレープ」など、各キャラクターのイメージカラーを前面に押し出したメニューが揃う。
モーニングメニュー「今日イロ★モーニングセット〜デニッシュ＆いちごのプチデザート〜」はオリジナルカードノベルティ（全10種／ランダム）付きだ。
グッズ展開も充実しており、カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちの「マスコット」（全8種）や、推し活の必需品である「ブロマイドホルダー」（全10種）、カラフルな「シール付きスライドケースラムネ」（全10種）などが販売される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年1月16日（金）〜3月16日（月）
住所：東京都多摩市落合1-31
