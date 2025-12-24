

佐藤龍之介選手

サッカー・J1ファジアーノ岡山のMF・佐藤龍之介選手(19)が、岡山への育成型期限付き期間が満了となりJ1のFC東京へ復帰することが決まりました。

佐藤選手は2025年シーズンにFC東京から期限付き移籍でファジアーノに加入。

豊富な運動量と抜群の得点センスで出場機会をつかむと、リーグ戦28試合（スタメンは22試合）に出場し、チームトップの6ゴールをあげるなどチームの主力として活躍。

またクラブ史上初めて日本代表へ選出され、W杯アジア最終予選のピッチにも立ち、Jリーグのベストヤングプレーヤー賞を受賞するなど岡山と世界で躍動を遂げた1年となりました。

【佐藤選手のコメント全文】

このたびFC東京に復帰することになりました。

1年間とは思えないほど、充実し、成長を感じる時間でした。このクラブに関わるすべての人の情熱や、常に謙虚でありながら1日1日の努力を怠らない姿勢に毎日のように刺激を受けながら過ごしていました。

結果が出ない時も含め、どんな状況にも関わらず、声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんの存在が本当に大きな力になりました。

岡山県のことを何も知らずにこの地に来ましたが、関わってくださった方々や街の雰囲気に触れ、今では心から大好きな場所になりました。

このクラブでは計り知れないほどのことを得ることができすべて自分にとってかけがえのない財産です。

ここで得たものをすべて自分の力に変えてこの先もギラギラと成長し続けます。そしてみなさんが誇りに思っていただける選手になれるよう頑張ります。本当にありがとうございました！！