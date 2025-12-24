今日24日(水)は、関東は冷たい雨に。気温は上がりにくく、都心や横浜など、今季一番の寒さになった所も。明日25日(木)も雲に覆われて、雨が降ったりやんだり。山沿いでは夜は雪。26日(金)から31日(水)は晴天が続くが、気温の変化に注意を。元日(木)も晴れ間が広がる。穏やかな新年を。

25日(木)は雨のクリスマス 山沿いでは雪になる所も

今日24日(水)は、関東では冷たい雨が断続的に降りました。朝から気温はほとんど上がらず、都心も含め、今シーズン一番の寒さになった所もありました。





明日25日(木)の関東も雲に覆われて、日差しはほとんどありません。午後を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。日中の気温は、今日24日(水)よりやや高くなるものの、震える寒さが続きます。傘を持つ手がかじかむくらいになりますので、外出の際は、寒さ対策は万全になさって下さい。山沿いでは、夜になると雪に変わる所もありますので、車を運転される方は、路面状況の変化にも注意が必要です。

26日(金)から晴れるも気温の変化に注意

26日(金)は、日本付近は強い冬型の気圧配置になります。関東は天気が回復し、各地で晴れ間が戻るでしょう。最高気温は平年よりやや高くなりますが、広い範囲で冷たい風が強めに吹き、体感温度を下げそうです。山沿いには、局地的に雪雲が流れ込んでくるでしょう。



27日(土)も晴れる見込みです。風は穏やかになるものの、寒気が居座るため、気温は上がりにくいでしょう。再び広い範囲で10℃に届かず、日差しの下でも、震える寒さになります。体調管理にご注意下さい。



28日(日)以降も晴れの天気が続きます。30日(火)は、日中は年末としては気温が高く、日差しにホッとできるでしょう。大掃除もはかどりそうです。ただ、空気は乾燥しますので、火の取り扱いには十分ご注意下さい。

2026年「元旦」は広い範囲で日差しが届く

元日(木)は、関東は、おおむね晴れる見込みです。



朝は目立った雲はかからないため、多くの地点で「初日の出」が見られるでしょう。「初詣」にも良さそうです。



ただ、日中も冷たい空気に覆われますので、外出する際はしっかりと着込んでおきましょう。



振袖で参拝する方もいらっしゃるかと思います。防寒は外側で盛るよりも、見えない内側に積み重ねると良いでしょう。衿元・手首・足首・腰を温めると体感が大きく変わります。ただ、貼るカイロなどを使用する際は、低温やけどに注意しつつ、直接肌に貼らないように心がけて下さい。