¡¡¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤ËÉÔÅö¤ËÊÖÉÊ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÅìÍÎÅÅÁõ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Æ´«¹ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2019Ç¯¤Ë¤â´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯12·î¡Áº£Ç¯4·î¡¢27¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¼Æþ»þ¤ËÉÊ¼Á¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸¡ºº¤ÇàìáÓ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·×Ìó560Ëü±ßÊ¬¤òÊÖÉÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÙ¤¯¤È¤â23Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¯ÃíÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤Ë´Ø¤·¡¢À½Â¤¤Ë»È¤¦¶â·¿¤Ê¤É¤ò57¶È¼Ô¤ËÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤¿¡£°ìÉô¤Î¶È¼Ô¤Ë¤Ï¶â·¿¤Î²ó¼ýÈñÍÑ¤âÉéÃ´¤µ¤»¤¿¡£