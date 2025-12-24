クリスマスに忘年会、この時、気をつけなければならないのが交通事故です。

【写真を見る】“交通戦争”と言われた1960年代 年間912人が犠牲になった年も… 愛知県の交通事故死者数はことし“過去最少”更新か 車両の進化と地道な取り締まりが背景に

自転車も、飲酒運転はダメ。取り締まりも強化しています。

（村上真惟記者 今月19日）

「午後11時です。自転車の飲酒運転の取り締まりが行われています」



12月19日（金）の深夜。忘年会シーズンに合わせ、愛知県警が名古屋の中区役所前で行ったのは、自転車の飲酒検問です。

2024年11月の法改正で“自転車の酒気帯び運転”が罰則対象に

（警察官）

「ふーっでお願いします」

「（検査後に）大丈夫です、気をつけて」

2024年11月の法改正で、自転車の「酒気帯び運転」が罰則の対象になり、愛知県内では、2024年の11月からことし11月までの1年に、464人が検挙されました。



違反すると3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科せられますが、悪質な場合は「自動車」の運転免許が最長で半年間、停止になることも。愛知県内ではことし、延べ8人が実際に免許停止処分を受けています。



（街の人）

「自転車の飲酒運転が良くないのは知っていて、会社とかでも、酒を飲んだ後は、自転車に乗ったらいけないと言われる」

交通事故死者数が多い愛知県… 1960年代のニュース映像で振り返る

悪質な交通違反は後を絶ちませんが、2025年、愛知県では、命に関わる交通事故は実は、減っているんです。



例年、交通事故死者数が全国的にも多い愛知県。今の形で統計を取り始めた1948年の死者数は181人で、自動車の普及に伴って年々その数は増え、1969年にピークとなります。

当時のニュースでは…



（1968年放送）

「“交通戦争”は、今まさにわれわれの身の回りでエスカレートしているのである。このおびただしい数の自動車が全国の道路を疾走している。テンポの遅い道づくりをよそに、小さな路地にまで車はあふれているのである。その中を、まるで泳ぐように走りまわる子供たち…」



交通事故死者数が急増し、「交通戦争」とまで言われた1960年代。子どもたちが犠牲になる、悲惨な事故も相次ぎました。ピークとなった、1969年の愛知県内の死者数は912人でした。

2025年の交通事故死者数 愛知は過去最少を更新か

1969年以降は、増減を繰り返しつつ減少傾向で、2021年に最少に。新型コロナの感染拡大による外出制限などが影響し、2021年の死者数は117人でした。



コロナ禍を経て再び増加傾向でしたが、ことし2025年の死者数は12月23日時点で110人。このままのペースでいけば過去最少を更新します。

その要因について、愛知県警は。



（愛知県警 交通指導課・繁原賢一課長）

「一時不停止の取り締まりを強化してきた。自動車はもちろん、自転車利用者の飲酒運転の取り締まりにも力を注いできた」

自動車の性能向上や医療の進歩に加え、地道な取り締まりが功を奏したと強調します。



（愛知県警 交通指導課・繁原賢一課長）

「年末になると、慌ただしくなるので交通事故も増加する。酒を飲む機会も増えるので、飲酒運転の車に巻き込まれるリスクも高まる。安全運転と、悪質・危険な運転者は許さないという機運を盛り上げていただければ」