¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡Û´µ¼Ô¿ô¤Ï4½µÏ¢Â³¸º¾¯¤â·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÂ³¤¯¡Ê»³·Á¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï£´½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î£±£µÆü¤«¤é£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ£³£¹¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê£²£¶£µ¿Í¸º¾¯¤·£¹£¹£·¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï£²£µ¡¥£µ£¶¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢£´½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾±ÆâÊÝ·ò½ê¤Ç£³£·£´¿Í¡¢Â¼»³ÊÝ·ò½ê¤Ç£²£µ£°¿Í¡¢ÃÖ»òÊÝ·ò½ê¤Ç£±£·£µ¿Í¡¢»³·Á»ÔÊÝ·ò½ê¤Ç£±£³£µ¿Í¡¢ºÇ¾åÊÝ·ò½ê¤Ç£¶£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢£Á·¿¤Ï£¹£¸£¶¿Í¡¢£Â·¿¤Ï£±£°¿Í¡¢£Á¡¦£ÂÎ¾·¿¤Ï£±¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀè½µ¡¢½¸ÃÄ´¶À÷¤Ë¤è¤ê¤Î¤Ù£´£²¤ÎÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¤ÇµÙ¹»¤ä³ØÇ¯ÊÄº¿¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¯Ã»´ü´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø´¶À÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï°ú¤Â³¤Å¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä´¹µ¤¡¢¼êÀö¤¤¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£