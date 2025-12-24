倖田來未が自身のInstagramを更新し、ファミリーショットを公開した。

■東京ディズニーランドを満喫した倖田來未ファミリー

【写真】倖田來未が結婚記念日に東京ディズニーランドで撮った夫と長男との家族ショットを公開

倖田は「日付を跨いでしまいましたが、結婚記念日でしたー！」と報告し、家族と過ごした東京ディズニーランドでの幸せいっぱいのひとときを公開した。

まず目を引くのは、夫のKENJI03（BACK-ON）との仲睦まじい姿だ。ふたりは、耳付きフードマフラーを巻いた姿で身体と顔を寄せ合う親密なショット（1・4・7枚目）を披露。軽く目をふせた倖田の幸せそうな表情がひと際印象的だ。続けて、電飾が幻想的に美しく輝くシンデレラ城をバックにチュロスを頬張る倖田の姿（2枚目）や倖田の美しさが際立つグッと顔に近づいた至近距離の写真（3枚目）も公開している。

そして、注目されたのは夫妻が長男を挟んで並ぶ幸せなファミリーショットだ。倖田は、「丸14年！もう15年目かーー早いものですね。そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」とコメント。夫婦で長男を挟んで顔を寄せ合う多幸感あふれる3人のファミリーショット（5・6枚目）も投稿。

最後に「これからも私の知らないことを教えてください。けんちゃんの言うことは、間違いない。だいたいな、笑笑」という夫への深い信頼と愛が溢れるメッセージも記された。

SNSには「おめでとう」というたくさんの祝福メッセージが寄せられている他、「息子さんもイケメンですね」「息子ちゃまかっこいい」「息子ちゃん美形すぎます」と長男のスタイリッシュな佇まいに対する驚きと絶賛の声が寄せられた。

■KENJI03「あっという間の14年」

また、夫のKENJI03も自身のInstagramを更新し、東京ディズニーランドでのプライベートショットを披露した。「14th ANNIVERSARY あっという間の14年、恒例のディズニーへ!!」とコメントし、エントランスでのショット（1枚目）や電飾が施されたツリーの風景やこの日のために用意されたと思われるプレゼント品の写真などが並んでいる。

この投稿には、長年の親交があるTOTALFATのShunから「おめでとう」と祝福のコメントが寄せられており、KENJI03が「ありがとう」と返している。