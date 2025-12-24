[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º102ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî89ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡12·î24Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï219ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï102ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï89ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï42ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬27ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï9ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï60±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î24Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <130A>¡¡¥¦¥§¥ê¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡760¡¡ +150¡Ê +24.6%¡Ë
2°Ì <9213>¡¡¥»¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡900¡¡ +122¡Ê +15.7%¡Ë
3°Ì <8995>¡¡À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3000¡¡ +343¡Ê +12.9%¡Ë
4°Ì <3777>¡¡´Ä¶¥Õ¥ì¥ó¥É¡¡¡¡¡¡ 49.5¡¡ +4.5¡Ê +10.0%¡Ë
5°Ì <7162>¡¡¥¢¥¹¥È¥Þ¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡234¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+9.3%¡Ë
6°Ì <5035>¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å£É¡¡¡¡¡¡¡¡436¡¡¡¡+27¡Ê¡¡+6.6%¡Ë
7°Ì <8254>¡¡¤µ¤¤¤«²°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡390¡¡¡¡+18¡Ê¡¡+4.8%¡Ë
8°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7.3¡¡ +0.3¡Ê¡¡+4.3%¡Ë
9°Ì <4664>¡¡£Ò£Ó£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1280¡¡¡¡+47¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
10°Ì <6629>¡¡£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡¡¡¡¡ 1151¡¡¡¡+37¡Ê¡¡+3.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8209>¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡206.8¡¡-78.2¡Ê -27.4%¡Ë
2°Ì <8737>¡¡¤¢¤«¤Ä¤ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡466¡¡¡¡-91¡Ê -16.3%¡Ë
3°Ì <2323>¡¡£æ£ï£î£æ£õ£î¡¡¡¡¡¡¡¡802¡¡¡¡-96¡Ê -10.7%¡Ë
4°Ì <9878>¡¡¥»¥¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡413¡¡¡¡-49¡Ê -10.6%¡Ë
5°Ì <9976>¡¡¥»¥¥Á¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡ 1055¡¡ -104¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
6°Ì <7624>¡¡£Î£á£É£Ô£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡132¡¡¡¡-13¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
7°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.4¡¡ -0.6¡Ê¡¡-6.0%¡Ë
8°Ì <4384>¡¡¥é¥¯¥¹¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1742¡¡ -100¡Ê¡¡-5.4%¡Ë
9°Ì <1541>¡¡½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡10701¡¡ -419¡Ê¡¡-3.8%¡Ë
10°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡461¡¡¡¡-13¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4324>¡¡ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¡¡¡¡ 3354.8¡¡+30.8¡Ê¡¡+0.9%¡Ë
2°Ì <2802>¡¡Ì£¤ÎÁÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3360¡¡+22.0¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
3°Ì <8604>¡¡ÌîÂ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1298.4¡¡ +7.4¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
4°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2912¡¡+14.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2302¡¡+10.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
6°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡450¡¡ +1.4¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
7°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2965¡¡ +9.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
8°Ì <6701>¡¡£Î£Å£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5415¡¡¡¡+15¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <6971>¡¡µþ¥»¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2185¡¡ +6.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <7267>¡¡¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1557.6¡¡ +4.1¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8015>¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5263¡¡¡¡-28¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
2°Ì <4502>¡¡ÉðÅÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4837.6¡¡-22.4¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
3°Ì <8031>¡¡»°°æÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4521¡¡¡¡-19¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
4°Ì <3697>¡¡£Ó£È£É£Æ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡993.8¡¡ -2.8¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
5°Ì <5401>¡¡ÆüËÜÀ½Å´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡622.1¡¡ -1.4¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 3165¡¡ -5.0¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <2501>¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 8080¡¡¡¡-12¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <9432>¡¡£Î£Ô£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡156.1¡¡ -0.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡ 1004¡¡ -1.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î24Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <130A>¡¡¥¦¥§¥ê¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡760¡¡ +150¡Ê +24.6%¡Ë
2°Ì <9213>¡¡¥»¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡900¡¡ +122¡Ê +15.7%¡Ë
3°Ì <8995>¡¡À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3000¡¡ +343¡Ê +12.9%¡Ë
4°Ì <3777>¡¡´Ä¶¥Õ¥ì¥ó¥É¡¡¡¡¡¡ 49.5¡¡ +4.5¡Ê +10.0%¡Ë
5°Ì <7162>¡¡¥¢¥¹¥È¥Þ¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡234¡¡¡¡+20¡Ê¡¡+9.3%¡Ë
6°Ì <5035>¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å£É¡¡¡¡¡¡¡¡436¡¡¡¡+27¡Ê¡¡+6.6%¡Ë
7°Ì <8254>¡¡¤µ¤¤¤«²°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡390¡¡¡¡+18¡Ê¡¡+4.8%¡Ë
8°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7.3¡¡ +0.3¡Ê¡¡+4.3%¡Ë
9°Ì <4664>¡¡£Ò£Ó£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1280¡¡¡¡+47¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
10°Ì <6629>¡¡£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡¡¡¡¡ 1151¡¡¡¡+37¡Ê¡¡+3.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8209>¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡206.8¡¡-78.2¡Ê -27.4%¡Ë
2°Ì <8737>¡¡¤¢¤«¤Ä¤ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡466¡¡¡¡-91¡Ê -16.3%¡Ë
3°Ì <2323>¡¡£æ£ï£î£æ£õ£î¡¡¡¡¡¡¡¡802¡¡¡¡-96¡Ê -10.7%¡Ë
4°Ì <9878>¡¡¥»¥¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡413¡¡¡¡-49¡Ê -10.6%¡Ë
5°Ì <9976>¡¡¥»¥¥Á¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡ 1055¡¡ -104¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
6°Ì <7624>¡¡£Î£á£É£Ô£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡132¡¡¡¡-13¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
7°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.4¡¡ -0.6¡Ê¡¡-6.0%¡Ë
8°Ì <4384>¡¡¥é¥¯¥¹¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1742¡¡ -100¡Ê¡¡-5.4%¡Ë
9°Ì <1541>¡¡½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡10701¡¡ -419¡Ê¡¡-3.8%¡Ë
10°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡461¡¡¡¡-13¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4324>¡¡ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×¡¡¡¡ 3354.8¡¡+30.8¡Ê¡¡+0.9%¡Ë
2°Ì <2802>¡¡Ì£¤ÎÁÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3360¡¡+22.0¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
3°Ì <8604>¡¡ÌîÂ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1298.4¡¡ +7.4¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
4°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2912¡¡+14.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2302¡¡+10.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
6°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡450¡¡ +1.4¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
7°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2965¡¡ +9.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
8°Ì <6701>¡¡£Î£Å£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5415¡¡¡¡+15¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
9°Ì <6971>¡¡µþ¥»¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2185¡¡ +6.0¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
10°Ì <7267>¡¡¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1557.6¡¡ +4.1¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8015>¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5263¡¡¡¡-28¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
2°Ì <4502>¡¡ÉðÅÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4837.6¡¡-22.4¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
3°Ì <8031>¡¡»°°æÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4521¡¡¡¡-19¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
4°Ì <3697>¡¡£Ó£È£É£Æ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡993.8¡¡ -2.8¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
5°Ì <5401>¡¡ÆüËÜÀ½Å´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡622.1¡¡ -1.4¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 3165¡¡ -5.0¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <2501>¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 8080¡¡¡¡-12¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <9432>¡¡£Î£Ô£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡156.1¡¡ -0.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡ 1004¡¡ -1.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹