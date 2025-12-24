中川翔子、双子の息子の「サンタさんともみのき」コスプレ披露 わが子迎え初めてのクリスマスに笑顔「なぁ〜んて可愛いのでしょう」「弟くん…まつ毛なっがーい」
タレントの中川翔子が24日、自身のインスタグラムを更新。「メリークリスマス」と書き出し、9月に誕生した双子の息子と迎える初めてのクリスマスに写真を添えて喜びをつづった。
【写真】「双子と初めてのクリスマス」サンタ＆ツリーコスの息子たちと幸せあふれる3ショットの中川翔子
「双子と初めてのクリスマス サンタさんともみのき！不二家のショートケーキのホールとケンタッキー予約できたよ みんなはどんなごちそう食べますか？」「むちむちむっちり双子と初めてのクリスマスイブを大切に噛み締めて過ごします お兄ちゃんムチムチ進化と、お風呂上がり勝手にモヒカンになっててすごかった 弟くんはまつげ長いほっぺおもち！な進化 あークリスマスだいすき！ずーっとクリスマスならいいのに！」とうれしそうにつづり、それぞれ「サンタ」「クリスマスツリー」の衣装に身を包んだ双子たちの写真をアップ。
「小さい頃サンタさんから貰った嬉しかったおもちゃはなんでしたか？」とファンにも問いかけ、亡き父・勝彦さんとの幼少期のエピソードも添えた。
この投稿にファンからは「なぁ〜んて可愛いのでしょう 双子ちゃんとの初めてのクリスマス楽しんで下さいね」「双子くんが召しているクリスマスの服、愛らしいですね」「弟くん…まつ毛なっがーい かんわゆち お兄ちゃんもイケメンぶりが上がってきて、いいクリスマスね」「ふたごクンと迎える最幸のクリスマスを楽しんで！」などのコメントが寄せられている。
