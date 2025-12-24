°æ¾å¾°Ìï¡õÃæÃ«½á¿Í¤ò¡È¤è¤¯ÃÎ¤ë¡É¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬·ãÇò¡ª¡¡Ì´¤ÎÂÐ·è¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï¡©¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¸µWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê34¡á¹ë½£¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTCB¡¡NETWORK¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µËö¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE¡¡RING¡¡V:NIGHT¡¡OF¡¡THE¡¡SAMURAI¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆ±¤¸Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾°Ìï¤ÈÃæÃ«¡£º£Âç²ñ¤ÇÎ¾¼Ô¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤¬Âç¤¤¯¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î·»Äï¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥â¥í¥Ë¡¼·»Äï¤À¡£·»¡¦¥¸¥§¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¾°Ìï¤È20Ç¯10·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢7RKOÉé¤±¡£Äï¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤¬23Ç¯5·î¤ËÃæÃ«¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢12²óKOÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢°æ¾å¾°Ìï¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄï¤ÏÃæÃ«½á¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á·»Äï¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤³¤Î»î¹ç¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥½¥ó¤Ï¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤Ê¼ûÍ×¤â¤¢¤ëºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°æ¾å¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃæÃ«¤ÏËÜÅö¤ËÀï¤¤¤Å¤é¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡£Èà¤Ï¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂÐ½è¤âÆñ¤·¤¤¤«¤é°æ¾å¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£