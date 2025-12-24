ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¡¢¡È²áµîºÇÂç¡ÉÌó122Ãû±ß¤ÇÄ´À°
À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ò¡¢122Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢23Æü¡¦24Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È³Æ¾ÊÄ£¤ÎÂç¿Ã¤È¤Î´Ö¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÍ¤á¤ÎÀÞ¾×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤È¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄêÎ¨¤ò¶¨µÄ¤·¡¢Êª²Á¹â¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤Ï39Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï20Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ò7Ãû±ß¾å²ó¤ë122Ãû±ß°Ê¾å¤È¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£