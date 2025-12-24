¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥ÉÁ´³«¡¡¸µÉ×¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÂç¤¤Ê¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ô¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ»þ´Ö12·î24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥ß¥é¥ó¥À¤Ï¡¢¡Ö12·î¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¥·¥§¥¢¡£¹ø¤Î¹â¤µ¤Û¤É¤¢¤ëÂç¤¤Ê¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢Åê¤²¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤°î¤ì¤ë¥ß¥é¥ó¥À¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤À¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥¥å¡¼¥È¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸µÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä¹ÃË¥Õ¥ê¥ó¤ò¤â¤¦¤±¤¿¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÎ¥º§¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎCEO¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë¤ÈºÆº§¤·¡¢ºòÇ¯2·î¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂè4»Ò¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥ß¥é¥ó¥À¤À¤¬¡¢¸µÉ×¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ä¡¢Èà¤¬Ä¹¤¯¸òºÝ¤·¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤È¤â¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¤È¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤¬º£Ç¯6·î¤Ë9Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ÎËöÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Ï9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØThe Kyle and Jackie O Show¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é2¿Í¤¬¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡×¡ÖÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¡×¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö·É°Õ¤ÈÂº¸·¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×ÊÌ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡£ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£Ä´ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°ìÀ¸´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÅ¨°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¿É¤¤¤À¤±¡£µö¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ê¿²º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÊë¤é¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mirandakerr¡Ë
