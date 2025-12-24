ゼンデイヤ、婚約者トム・ホランドの家族とロンドンでクリスマスを満喫中！ 超貴重姿がシェアされる
『スパイダーマン』での共演をきっかけに、恋人同士に発展したトム・ホランドとゼンデイヤ。今年はじめには婚約が報じられるなど、順調な交際が伝えられるが、イギリスでは家族で過ごすものと位置づけられているクリスマスを、トムの家族とともにロンドンで過ごしているようだ。すっかり家族になじんだ姿がシェアされた。
【写真】サム・ホランドが投稿したトム・ホランドと両親＆ゼンデイヤの写真
トムの弟サム・ホランドが、日本時間12月23日にインスタグラムを更新し、家族でロンドンにある「ザ・トレイターズ：ライブ・エクスペリエンス」を訪れたことを報告。
双子のきょうだいハリーとの2ショットや、それぞれの恋人クラークとザラと4人で写る写真、両親ニッキとドミニク、末弟のパディー、友人らと楽しそうにポーズを取る写真とともに、ゼンデイヤとトムがニッキとドミニクと4人でポーズを取る貴重な写真がシェアされた。ゼンデイヤは他の家族メンバーと同じようにパスを首にかけ、トムの母ニッキに寄り添って笑顔を見せている。
このイベントは、人気リアリティー番組「The Traitors」の世界観を体験できるアトラクション。参加者は秘密りに「忠実な参加者（Faithful）」と「裏切り者（Traitor）」に分けられたのちゲームに参加。ミッションに挑戦する中で、「裏切り者」は誰かを探り出す。サムはキャプションに「昨日はザ・トレイターズ：ライブ・エクスペリエンスで楽しいひと時を過ごした。円卓に着いたら誰も信用できない…家族でさえも」と綴っている。
サムの投稿に、ファンからは「ゼンデイヤとトムが彼の両親と一緒なんてキュートすぎる」「ゼンデイヤが美しい」といったコメントに加え、「ホランド家の皆さまメリー・クリスマス」「家族全員が揃うのを見るのは素敵」「家族仲が良さそうですごく良い」「素敵な家族！！」などのコメントが殺到。ゼンデイヤもホランド家の一員としてファンに認定されているようだ。
なお、今年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞の授賞式でゼンデイヤの左手薬指にダイヤのリングが光っていたことから婚約が発覚した2人だが、昨年のクリスマスは、トムがゼンデイヤの家族と過ごすためにアメリカを訪問。トムはゼンデイヤの実家でプロポーズをしたと伝えられている。
引用：「サム・ホランド」インスタグラム（＠samholland1999）
【写真】サム・ホランドが投稿したトム・ホランドと両親＆ゼンデイヤの写真
トムの弟サム・ホランドが、日本時間12月23日にインスタグラムを更新し、家族でロンドンにある「ザ・トレイターズ：ライブ・エクスペリエンス」を訪れたことを報告。
このイベントは、人気リアリティー番組「The Traitors」の世界観を体験できるアトラクション。参加者は秘密りに「忠実な参加者（Faithful）」と「裏切り者（Traitor）」に分けられたのちゲームに参加。ミッションに挑戦する中で、「裏切り者」は誰かを探り出す。サムはキャプションに「昨日はザ・トレイターズ：ライブ・エクスペリエンスで楽しいひと時を過ごした。円卓に着いたら誰も信用できない…家族でさえも」と綴っている。
サムの投稿に、ファンからは「ゼンデイヤとトムが彼の両親と一緒なんてキュートすぎる」「ゼンデイヤが美しい」といったコメントに加え、「ホランド家の皆さまメリー・クリスマス」「家族全員が揃うのを見るのは素敵」「家族仲が良さそうですごく良い」「素敵な家族！！」などのコメントが殺到。ゼンデイヤもホランド家の一員としてファンに認定されているようだ。
なお、今年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞の授賞式でゼンデイヤの左手薬指にダイヤのリングが光っていたことから婚約が発覚した2人だが、昨年のクリスマスは、トムがゼンデイヤの家族と過ごすためにアメリカを訪問。トムはゼンデイヤの実家でプロポーズをしたと伝えられている。
引用：「サム・ホランド」インスタグラム（＠samholland1999）