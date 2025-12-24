中森明菜、8年ぶりのクリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」発表 24日より緊急配信も開始
中森明菜の8年ぶりとなるクリスマス・ソング「Merry Christmas， My Heart（メリークリスマス・マイハート）」が、2025年12月23日に開催された8年ぶりのディナーショーで初披露された。さらに、本日12月24日のクリスマス・イブより、緊急配信がスタートしている。
【動画】中森明菜からクリスマス・メッセージ
中森明菜が、1982年のデビュー以来初めて作曲を手がけた「Merry Christmas， My Heart」。その作詞を担当したのは「HZ VILLAGE（エイチゼット・ヴィレッジ）」だ。「HZ VILLAGE」は明菜の所属事務所名でもあり、明菜を中心としたクリエイティブ・チームを意味している。
また、同楽曲は、25thアルバム『明菜』（2017年11月8日発売）以来、約8年ぶりの新曲となる。『明菜』には、クリスマス・ソング「メリークリスマス ‐雪の雫‐」も収録されていた。
2017年以来、8年ぶりの開催となった今回のディナーショーでは、デビュー・シングル「スローモーション」をはじめ、「セカンド・ラブ」「十戒（1984）」「DESIRE -情熱-」などの大ヒット・シングルを中心に、原曲に忠実なオリジナル・アレンジで披露。東京ドームホテルでは3日間5公演（各回410人、計2050人）、ザ・リッツ・カールトン大阪では2日間3公演（各回500人、計1500人）が行われ、チケットはいずれも完売となった。
そして本日12月24日のクリスマス・イブ、明菜本人の貴重な肉声によるクリスマス・メッセージも到着。「いつも応援してくださるファンのみなさまへ。中森明菜です。この度、初めての作曲となるクリスマス・ソング『Merry Christmas， My Heart』を12月24日にお届けさせていただきます。ディナーショーでも披露させていただきました。聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました。この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。そして、よろしければぜひ聴いてください。メリークリスマス！ ありがとうございました」と言葉を寄せている。
中森明菜「Merry Christmas， My Heart」は、各配信サイトにて配信中。
【動画】中森明菜からクリスマス・メッセージ
中森明菜が、1982年のデビュー以来初めて作曲を手がけた「Merry Christmas， My Heart」。その作詞を担当したのは「HZ VILLAGE（エイチゼット・ヴィレッジ）」だ。「HZ VILLAGE」は明菜の所属事務所名でもあり、明菜を中心としたクリエイティブ・チームを意味している。
2017年以来、8年ぶりの開催となった今回のディナーショーでは、デビュー・シングル「スローモーション」をはじめ、「セカンド・ラブ」「十戒（1984）」「DESIRE -情熱-」などの大ヒット・シングルを中心に、原曲に忠実なオリジナル・アレンジで披露。東京ドームホテルでは3日間5公演（各回410人、計2050人）、ザ・リッツ・カールトン大阪では2日間3公演（各回500人、計1500人）が行われ、チケットはいずれも完売となった。
そして本日12月24日のクリスマス・イブ、明菜本人の貴重な肉声によるクリスマス・メッセージも到着。「いつも応援してくださるファンのみなさまへ。中森明菜です。この度、初めての作曲となるクリスマス・ソング『Merry Christmas， My Heart』を12月24日にお届けさせていただきます。ディナーショーでも披露させていただきました。聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました。この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。そして、よろしければぜひ聴いてください。メリークリスマス！ ありがとうございました」と言葉を寄せている。
中森明菜「Merry Christmas， My Heart」は、各配信サイトにて配信中。