マンチェスターＣ、１３９億円でセメニョ獲得へ　すでに交渉準備

マンチェスターＣが、今冬の移籍期間の注目の的となっているボーンマス所属のガーナ代表ＦＷアントワーヌ・セメニョ（２５）の獲得に乗り出したことが２４日までに明らかになった。

英ＢＢＣが「ポジティブな前進を見せた」と報じた。セメニョは今季のイングランド・プレミアリーグで大躍進。マンチェスターＣ以外にもリバプール、マンチェスターＵ、チェルシー、トットナムが獲得に興味を見せ、ビッグクラブの関心を一身に集めていた。

現在、首位アーセナルを勝ち点２差で追うマンＣが逆転優勝を狙う大きな補強に動く。セメニョの契約解除金は６５００万ポンド。ＢＢＣが持つマンＣの情報源は、１３９億７５００万円になるこの移籍金も、優勝の切り札となる補強としては妥当と判断。グアルディオラ監督への大きな後押しを決めたという。

また、セメニョの契約解除が有効となるのは１月１０日までとなり、今冬の移籍が決まるとしたら新年早々、満額の契約解除金を提示したクラブが優先されるため、待ったなしのオファーが不可欠。その判断をマンＣがいち早く下したことになるが、他クラブの巻き返しもあるのか。今後の成り行きが注目される。