»°½Å¸©¤¬³°¹ñÀÒ¤Î¸©¿¦°÷ºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»°½Å¸©¤Ï¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¿¦¼ï¤ò½ü¤­¹ñÀÒÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2005Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É9¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»°½Å¸©¤Ï¹ñÀÒÍ×·ï¤òÉü³è¤µ¤»¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¿¦°÷ºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤Ê¤É¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¿¦°÷ºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈëÆ¿À­¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬¹ñ³°¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï¡¢¸©Ì±¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤Ë¡Ö³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤­¤«¡×¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£