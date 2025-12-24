¡Ö°ÛÀ¤Î¶µ»Õ¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡ÉÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡É¡¡À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÈ½ÌÀ
¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÅð»£¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤À°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤Î¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤è¤·»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤é¤Ø¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤¬2·ïÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢ÃËÀ¶µ»Õ2¿Í¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬24ÆüÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤«¤é½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤ä¡¢°ÛÀ¤Î¶µ»Õ¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢»äÊª¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ö»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó6%¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£