イロチで買っても5,000円以下！？【GU】冬の1軍候補♡「SALEブルゾン」

冬服をアップデートしたいけれど、何を買おうか迷う……。そんなときにおすすめなのが、【GU（ジーユー）】の「SALEブルゾン」です。今回ご紹介するアイテムは、数種類のケーブル柄を組み合わせたデザインで存在感たっぷり。シャツやタートルネックをしっかり重ねればライトアウターとしても使えて、ジップを閉めればプルオーバー風の着こなしも楽しめます。しかも、イロチで買っても5,000円以下なのは見逃せません。ニットブルゾンを使った、スタッフさんのコーデも参考にしてみて。

季節感引き寄せるケーブル編みのニットブルゾン

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\1,990（税込・セール価格）

数種類のケーブル柄を組み合わせた季節感たっぷりのニットブルゾン。存在感のある大きめの襟が印象的で、ジップで高さを調節できるのもポイントです。上下から開閉できるダブルジップ仕様なので、着こなしの幅がぐっと広がるかも。カラーはブラウンのほか、ナチュラル、ブラック、オリーブの全4色。

ニットブルゾンでつくる冬のあったかカジュアル

ナチュラルカラーのニットブルゾンを主役にした、冬らしいカジュアルスタイル。立体感のある編み柄と大きめの襟が、シンプルなデニムパンツ合わせでも季節感を高めてくれます。足元はムートン調シューズを合わせて、ほどよいボリュームをプラスすると好バランスに。羽織りとしても、ジップを閉じてプルオーバー風に着てもサマになるので、1枚あると重宝しそう。

ほどよいデコルテ見せで脱ほっこり感

深みのあるオリーブカラーのニットブルゾンを、ジップを少し下げて着こなしたスタイル。ほどよいデコルテ見せが抜け感を生み、ケーブル編みのほっこり感を自然に払拭してくれるはず。スタッフさんも「上下ジップを少しずつ開けると抜け感が出て今っぽくおしゃれな印象になります」とコメント。黒スカートやポインテッドトゥのブーツなどシャープなシルエットのアイテムを添えてエッジをほどよくプラスすれば、女っぽさも高まりそうです。

レイヤードスタイルで引き寄せるこなれカジュアル

黒のニットブルゾンに、シャツとタートルネックTを重ねたレイヤードスタイル。異なる素材感と襟元の重なりが奥行きを生み、シンプルながらもこなれた印象に引き寄せてくれます。ブルーのシャツを挟むことで、ダークトーンの装いでも軽やかさをキープ。カチッとしたバッグで全体を引き締めつつ、袖はラフにまくるのがしゃれ感アップのカギです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。