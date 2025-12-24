¶õ¤Áã¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¡°¦ÃÎ¤Îº£Ç¯¤ÎÈï³²³Û¤ÏÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È¡¡Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×
Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ËÉÈÈ¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡¢¤ª¤é¡ª¡×(¶¯ÅðÌò)
Å¹°÷¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ë±£¤ì¤ë¤È――¡£
¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤¾¡ª¡×(¶¯ÅðÌò)
ÈÈ¿ÍÌò¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Ü¤ÏÆÃ¤Ë½ÐÅ¹¹Ó¤é¤·¤Î»ö·ï¤¬Â¿¤¤¡£»öÁ°¤ËÂÐºö¤ä½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×(Ãæ¶èÂç¿Ü³Ø¶èÀ¯°Ñ°÷Ä¹ ¾¾ËÜ¹¸°ì¤µ¤ó)°¦ÃÎ¤ÎÈï³²³Û¤ÏÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Âð¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥Þー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç³ä¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Î¸°¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ¤Áã¡×¤Ê¤É¿¯ÆþÅð¤ÎÈï³²¤Ï¡¢11·îËö»þÅÀ¤Ç1253·ï¤ÇÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È3°Ì¡¢Èï³²³Û¤Ï27²¯±ß¤ÇÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï――¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¼«Âð¤òÉÔºß¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Å¥ËÀ¤ÏÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£Èï³²¤ÎÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×(°¦ÃÎ¸©·Ù À¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²Ý »³ÅÄ¹¬»Ê ·ÙÉô)Î±¼é¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÎ±¼é¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¿·Ê¹¤¬¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½»Ì±¤¬²È¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×(»³ÅÄ·ÙÉô)
¤Þ¤¿¡¢³Ú¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¢¤ë¹ÔÆ°¡×¤â¡£
¡ÖSNS¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¼«Âð¤ò¶õ¤±¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÈÈ¿Í¥°¥ëー¥×¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×(»³ÅÄ·ÙÉô)¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âËÉÈÈÂÐºö¤ò
Ëü¤¬°ì¡¢ÈÈ¿Í¤¬¿¯Æþ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ÷¤¨¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Îº½Íø¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¡ÖËÉÈÈº½Íø¡×¤ò¼«Âð¤Î¼þ¤ê¤ËÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ¿³¿ÍÊª¤Î¿¯Æþ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤¬±Ç¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ù¹ð¤¬¤Ç¤¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç¿ôÀé±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Î¼Â¤Ê»Ü¾û¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âËÉÈÈÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(»³ÅÄ·ÙÉô)¶õ¤Áã¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤²È¤Ë¤¹¤ëÂÐºö
¶õ¤Áã¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤²È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÂÐºö¤¬¡£
·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ÎALSOK¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤ò¸º¤é¤¹¡×¡£
¤â¤·Äí¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤¬»ë³¦¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö²»¤ä¸÷¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×¡£
ÈÈ¿Í¤Ï²»¤ä¸÷¤ò·ù¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤ÆÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯¡Ö¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¡×¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤Î¾Úµò¤ò»Ä¤¹¡×¡£
¡Ö¶õ¤Áã¡×¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÎ±¼é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï¿²èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ¿²èÃæ¡×¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥óÉÕ¶á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
