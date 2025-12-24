BUCK∞TICK、『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』一夜限りのYouTubeプレミア公開へ
BUCK∞TICKが、本日12月24日発売のLive Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』を、YouTube BUCK∞TICK公式チャンネルにて一夜限りでプレミア公開することが明らかになった。
本作は、2025年4月よりアルバム『スブロサ SUBROSA』を携えて行った初の全国ツアーから、追加公演ファイナルとなる7月9日に行われたLINE CUBE SHIBUYA公演を余すことなく全曲収録。放送や配信を行っていない初公開となるライヴ映像作品である。
この発売したばかりの最新映像作品が、日本武道館公演直前の12月27日(土)にアーカイヴ無しでプレミア公開される。 BUCK∞TICKは12月29日(月)に年末恒例の日本武道館公演を開催。こちらの公演の模様は全国映画館でのライブ・ビューイングも同時開催される予定だ。詳細はオフィシャルサイトにて。
◾️Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』
2025年12月24日（水）発売
https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-506.html
Blu-ray完全生産限定盤 (2Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2483 / ￥14,300（税込）
DVD完全生産限定盤 (2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2484 / ￥13,200（税込）
Blu-ray通常盤 (Blu-ray) / VIXL-506 / ￥7,700（税込）
DVD通常盤 (DVD) / VIBL-1207 / ￥6,600（税込）
◆完全生産限定盤収録内容
・Zepp Haneda公演[2025/5/16]のLIVE映像を全曲収録したBlu-ray/DVD付属
・LINE CUBE SHIBUYA公演[2025/7/9]の模様を全曲収録したLIVE CD[2枚組]付属
※すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
・全64Pフォトブック付属
・スペシャルパッケージ仕様
○LINE CUBE SHIBUYA収録曲
SE.music for subrosa
01.百万那由多ノ塵SCUM
02.スブロサ SUBROSA
03.夢遊猫 SLEEP WALK
04.雷神 ⾵神 - レゾナンス #rising
05.From Now On
06.ストレリチア
07.Rezisto
08.キラメキの中で・・・
09.神経質な階段
10.絶望という名の君へ
11.冥王星で死ね
12.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
13.paradeno mori
14.遊星通信
15.海⽉
16.⼥神
17.ガブリエルのラッパ
18.FUTURE SONG - 未来が通る -
19.TIKI TIKI BOOM
20.プシュケー - PSYCHE -
21.⻩昏のハウリング
◆完全生産限定盤付属ディスク
○Zepp Haneda収録曲
SE.music for subrosa
01.百万那由多ノ塵SCUM
02.スブロサ SUBROSA
03.夢遊猫 SLEEP WALK
04.雷神 風神 - レゾナンス #rising
05.遊星通信
06.paradeno mori
07.ストレリチア
08.From Now On
09.Rezisto
10.神経質な階段
11.絶望という名の君へ
12.冥王星で死ね
13.TIKI TIKI BOOM
14.THE FALLING DOWN
15.プシュケー - PSYCHE -
16.ガブリエルのラッパ
17.海月
18.黄昏のハウリング
19.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
20.CREAM SODA
21.FUTURE SONG - 未来が通る -
◆先着特典情報
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典
オリジナル・クリアファイル（A4サイズ）
・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典
オリジナル・マグネットシート
・楽天ブックス 限定特典
オリジナル・ポストカードセット（5枚セット）
・セブンネットショッピング 限定特典
オリジナル・ステッカーシート（A5サイズ）
・VICTOR ONLINE STORE 限定特典
オリジナル・アクリルキーホルダー
◾️＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-＞
2025年12月29日（月）東京：日本武道館 17:30 / 18:30
◆チケット
料金：￥11,000（税込）
ツアー特設サイト：https://buck-tick.com/feature/ss_naisho
▼「BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下- LIVE VIEWING」詳細
https://liveviewing.jp/bucktick_naisho2025/
