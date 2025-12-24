◾️Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』

2025年12月24日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-506.html

Blu-ray完全生産限定盤 (2Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2483 / ￥14,300（税込）

DVD完全生産限定盤 (2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2484 / ￥13,200（税込）

Blu-ray通常盤 (Blu-ray) / VIXL-506 / ￥7,700（税込）

DVD通常盤 (DVD) / VIBL-1207 / ￥6,600（税込）

◆完全生産限定盤収録内容

・Zepp Haneda公演[2025/5/16]のLIVE映像を全曲収録したBlu-ray/DVD付属

・LINE CUBE SHIBUYA公演[2025/7/9]の模様を全曲収録したLIVE CD[2枚組]付属

※すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用

・全64Pフォトブック付属

・スペシャルパッケージ仕様

○LINE CUBE SHIBUYA収録曲

SE.music for subrosa

01.百万那由多ノ塵SCUM

02.スブロサ SUBROSA

03.夢遊猫 SLEEP WALK

04.雷神 ⾵神 - レゾナンス #rising

05.From Now On

06.ストレリチア

07.Rezisto

08.キラメキの中で・・・

09.神経質な階段

10.絶望という名の君へ

11.冥王星で死ね

12.DADA DISCO - G J T H B K H T D -

13.paradeno mori

14.遊星通信

15.海⽉

16.⼥神

17.ガブリエルのラッパ

18.FUTURE SONG - 未来が通る -

19.TIKI TIKI BOOM

20.プシュケー - PSYCHE -

21.⻩昏のハウリング

◆完全生産限定盤付属ディスク

○Zepp Haneda収録曲

SE.music for subrosa

01.百万那由多ノ塵SCUM

02.スブロサ SUBROSA

03.夢遊猫 SLEEP WALK

04.雷神 風神 - レゾナンス #rising

05.遊星通信

06.paradeno mori

07.ストレリチア

08.From Now On

09.Rezisto

10.神経質な階段

11.絶望という名の君へ

12.冥王星で死ね

13.TIKI TIKI BOOM

14.THE FALLING DOWN

15.プシュケー - PSYCHE -

16.ガブリエルのラッパ

17.海月

18.黄昏のハウリング

19.DADA DISCO - G J T H B K H T D -

20.CREAM SODA

21.FUTURE SONG - 未来が通る -

◆先着特典情報

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典

オリジナル・クリアファイル（A4サイズ）

・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典

オリジナル・マグネットシート

・楽天ブックス 限定特典

オリジナル・ポストカードセット（5枚セット）

・セブンネットショッピング 限定特典

オリジナル・ステッカーシート（A5サイズ）

・VICTOR ONLINE STORE 限定特典

オリジナル・アクリルキーホルダー