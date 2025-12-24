静岡県内はあいにくの雨模様となったクリスマスイブですが、街ではサンタさんが大活躍。一方で、すでに年末の準備にとりかかっている人たちも…県内の様子、取材しました。



これは浜松市にある「ぬくもりの森」。小さな森の中に小さなお店が点在。まるで物語の世界に紛れ込んだ様な場所で、サンタさんが訪れた子どもに声をかけていきます。あいにくの雨模様でしたが、子ども達は突然のサンタさんとの出合いを喜んでいました。





（来場者）「どこかでサンタさんに会えないかと探して、きょうだけ会えるみたいで」Q.サンタさんに会えてどう？「うれしい」Q.なにもらったの？「おかし」（来場者）「うれしい。ドローンをお願いした」（来場者）「サンタさんありがと」「すごく装飾がかわいくて来てよかった」クリスマスイブの特別なイベント。クリスマスムードに彩られた会場で来場者は思い思い写真を撮って楽しんでいました。一方、これは磐田市の鶴ケ池。空から舞い降りてきたのはサンタさんではなく…。（記者）「池の奥に5羽のコハクチョウの姿が確認できます。とても優雅な姿で泳いでいます」23日の早朝に鶴ケ池にいたコハクチョウを市民が発見。その後、池を管理する「桶ケ谷沼ビジターセンター」の職員が5羽のコハクチョウの姿を確認しました。ビジターセンターによるとコハクチョウはシベリアから冬を越すために、エサとなるイネ科の植物が豊富な鶴ケ池に飛来していると考えられていて、飛来は2年ぶりだということですコハクチョウは繊細な生き物なので「今後も継続して飛来してもらえるように静かに観察してほしい」と呼びかけています。そして、これは…。店内を彩っていたのは”リース”ではなく”リユース商品”。新年に向けて大掃除をする人も多いかと思いますが、そんな時に役立つのがリユースショップ。ここはすでに年末ムードに。リユース品の注目度は年々上昇していて、市場規模は右肩上がり。2030年には4兆円に達すると予測されるなど急成長しています。そんなリユース市場で第一線を走るのが、国内外合わせて1071店舗を展開する「セカンドストリート」。家具や家電、衣類から日用品まで幅広く取り扱う注目のショップです。来店した人はどんなものを買って、どんなものを売るのか…。年末のリユースショップに密着してみると。（来店客）「大掃除のタイミングと季節もののほうがいいと聞いたので冬服を買取に出した」多い日には1日に80件ほど持ち込みがあるという「買取」。中にはユニークな商品が買取に出されることも。これはクリスマス用のオブジェ。（スタッフ）「シーズン物はたまに珍しいものが来ます」思わぬ”掘り出し物”と出会えるのもリユースショップの魅力です。一方、これは「ロードバイク」を売りに来たという男性。10年ほど前に購入しましたが、乗る機会が減ったため買取に出したということです。（来店客）「家の中の大掃除をして倉庫に置きっぱなしになっていたので」Q.乗ってきたんですか？「そうです。帰りは徒歩かバスで」ロードバイクの買取額は「3万円」でした。1点からでも気軽に買取の持ち込みができるリユースショップ。高い買取額が付きやすくなる”コツ”を教えてもらいました。1つ目のポイントが買取に出す前に”ひと手間”の「クリーニング」。最低限の手入れをするだけでも査定額が上がる場合があるそうです。2つ目が「付属品」もセットで買取に出すこと。家電のリモコンやケーブルなど、付属品の有無で買取額が大きく左右することも。そして3つ目が、「狙い目は次のシーズンのアイテム」。たとえば春服や夏服は2月、3月ごろに持ち込むなど、シーズンが来る前に買取に出すと高値が付きやすいそうです。そして特に買取額が付きやすいアイテムが…。（スタッフ）「アウトドアブランドが人気」人気の衣類ブランド。「ノースフェイス」の、このアウターの場合、買取額は1万5000円。定価の3割程度の買取値段がついたというとです。一方で、”新たな出会い”を求めて商品を買いに来る人も！これは2歳の子どもと来店した母親。（来店客）「探せばきれいな状態のものもある。全部正規の値段で買っていると物価高もあるので生活が厳しい」消耗が激しい子ども用のおもちゃなどを安価で買えるリユースショップの存在はありがたいといいます。一方、衣類コーナーで”お宝さがし”に熱中していたのは中学3年生の男の子。（来店客）「クリスマスだから奮発してデニムパンツを買おうかなと思って来ました。中学生でも手が出せる値段で買えるのがいいところ」不要になったものを売ることで、新たな持ち主との出会いにつながるリユースショップ。年末のこの時期に、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。