男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日、午後3時21分に死去した。78歳。「ジャンボ尾崎」の愛称で絶大な人気でゴルフ界をけん引したレジェンドが天国に旅立った。

この訃報を受け、TUBEのボーカル・前田亘輝（60）は自身のXを更新。「ジャンボ尾崎(尾崎将司)さんが逝っちゃった…ゴルフってカッコいいなぁ〜僕とゴルフを出会わせてくれた方だった。ゴルフの練習場でお会いしたのが最後でした。10年振りぐらいにお会いしたのにチョット打ってみろと30分もスイング見てくれて色々と教えてくれた…ゴルフをこよなく愛する方だった」。

続けて「色々な想い出が駆け巡ってます。ジャンボ軍団の合宿にも参加させて頂いたり。ツアー100勝の折には楽曲を提供させて頂いたり。沢山お世話になりました。きっとあちらの世界でも歴代のレジェンド達とゴルフの真剣勝負をなさるのでしょう。ゴルフ愛がハンパない師匠 お疲れ様でした」と悼んだ。

前田は97年発売シングル「君だけのTomorrow」のカップリング曲として、尾崎さんのツアー通算100勝記念として作った「 J's dream〜夢をつかむまで〜」を発表している。