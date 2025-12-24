お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（53）が23日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）で、12月生まれの悲哀を語った。

番組では、GENERATIONS from EXILE TRIBEの数原龍友が「僕、12月28日生まれなんですよ」と説明。「世の中のみなさん、まわりにいる人たちは年末モード、何やったら年明けモードに入ってるんで、仕事とか早よ帰りたい。だけど“サプライズでケーキとか出さなアカンやん”みたいなあの空気」と気まずさを嘆いた。

そして「ケーキを出していただいた時、みんな“イエーイ！”とか言うけど早よ帰りたそうで」と打ち明け、「だから口癖のように、“ホンマ忙しい時に生まれてごめんなさい”」と謝罪してしまうことを告白。これに12月27日生まれのともこは「その気持ちめっちゃ分かる」と賛同した。

続けて「クリスマスが終わったら、正月に向けて一直線で行きたいのに、ちょっと“この子の誕生日があるやん”っていう空気」というともこに、数原は「（お正月に）プレゼントとポチ袋が一緒に渡される」というプレゼント事情を伝えた。

さらに妹で相方のやすよは10月14日生まれのため、ともこは「クリスマスも近いから2個もらってる気がして」といい、「私はクリスマスと誕生日を一緒にされる」と不満だったそう。「子供の頃って数やんか。金額は高いかもしれんけど」とぶちまけると、やすよは「あるやろなぁ、12月の人は」と同情していた。