¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMBTI¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ³Ê¿ÇÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö¤â¤É¤¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤ÎMBTI¤È¤ÏÊÌ¤â¤Î¤À¤È¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¾®±ö¿¿»Ê»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡½©»³Àé²Â¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥Û¥ó¥â¥Î¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¢¡¢¡¢¡
Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡½é¤á¤ËËÜÍè¤ÎMBTI¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÂ¾¿Í¤È¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ËÜÍè¤ÎMBTI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¾®±ö¿¿»Ê»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡ËÜÍè¤ÎMBTI¤Î¿ÇÃÇ¤ä±¿ÍÑ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤À¤±¤À¤È¹ñºÝÅª¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜMBTI¶¨²ñ¤¬´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤Ë¤è¤ëÍÎÁ¤Î¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆMBTI¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÁÌä¹àÌÜ¤âÈó¸øÉ½¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤Ë°ìÊýÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¥é¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢MBTI¤ÏÀ³Ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¤¿¤êÈ½Äê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤È¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·Ãµµá¤·¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡»¡»¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤³¤¦¡×¤È¤«¡Ö»ä¤Ï¡»¡»¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¡»¡»¥¿¥¤¥×¤Ï±ó¤¶¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡MBTI¤Ï1962Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥æ¥ó¥°¤Î¿´Íý³ØÅª¥¿¥¤¥×ÏÀ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿À³Ê¥¿¥¤¥×¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¯¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¤È¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÊìÌ¼¤Ç¤¹¡£MBTI¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡á¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡¦¥¿¥¤¥×¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥±¡¼¥¿¡¼¡ÊMyers-Briggs Type Indicator¡Ë¡£À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÊìÌ¼¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª2¿Í¤Ï¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ï¶µ»Õ¡¢Ì¼¥¤¥¶¥Ù¥ë¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢À³Ê¤ò16¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÎà·¿ÏÀ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡MBTI¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀ¾³¤´ß¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Î®¹Ô¸»
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤Ê·Á¤ÇMBTI¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎºÎÍÑÁª¹Í¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¼Ò¤Î½¢¿¦Å¬À¸¡ºº¡ÖSPI¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡1974Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿SPI¤Ë¤Ï¡¢MBTI¤ÎÀßÌä¤äÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¹àÌÜ·²¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SPI¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢MBTI¤ÈÆ±¤¸16¥¿¥¤¥×¤òÆ³¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿¦³èÆ°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅ¬À¸¡ºº¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤Ø¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÆüËÜ¤Ç¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2021Ç¯º¢¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Î®¹Ô¤ÎºÇÂç¤Î·Àµ¡¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBTS¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆMBTI¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¤³¤Î»þ¤ÏËÜÍè¤ÎMBTI¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤É¤¡×¤Î¤³¤È¤âMBTI¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÎ¾¼Ô¤òÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤«¤éMBTI¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¼¤ò´Þ¤á¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Ê¼ãÇ¯ÁØ¤¬Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈMBTI¤ò¸¡º÷¤·¡¢¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤âMBTI¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤É¤¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡ÖMBTI¤â¤É¤¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢MBTI¤À¤È¤Ï°ì¸À¤âëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ËÜ²È¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
小塩 真司／文藝春秋 2025年12月号