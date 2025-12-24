歌手の小柳ルミ子（73）が24日、自身のブログを更新。23日に歯の手術を無事に終えたことを報告した。

23日に「歯の手術して来ます」と題したブログを更新。「気が重いなぁ」とつづっていた小柳。

この日は、「ファンの皆さん ご心配お掛けしました」と題したブログを公開し、「昨日の歯の手術は無事成功しました」と報告した。

「丁寧で誠実で高度な技術を併せ持つ先生のお陰です！」と続け、「私、治療受けながら泣いてしまいました」と振り返った。「こんなになる迄、酷使し続け、それでも耐えて頑張ってくれた自分の体に感謝」と心境をつづった。

「こんな不良患者の私に寄り添って、私の仕事を理解し、先の先迄 考慮し、計画、準備を完璧にして下さる先生。ルルがいなくなってからと言うもの、一気に幾つもの問題箇所が爆発して来たみたいで、一筋の涙が溢れました」と医師への感謝を伝えつつ、7月に急逝した愛犬についても触れた。

「右下の爆弾処理は来年の夏頃にしましょう…と言う事になりました。はぁ〜〜〜」と来夏、再び歯の手術を受けることも報告した。