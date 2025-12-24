¡Ö¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤¢¤Î½÷Í¥¡×º®Íð¤·¤Æ¡È²õ¤ì¤«¤±¤ë¡É¾ìÌÌ¤â¡Ä¿å¥À¥¦¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¤¤ç¤¦12·î24Æü¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç·Ý¿Í¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Âè4ÃÆ¤Î´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Àè½µ17Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢TVer¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é6Æü´Ö¤Ç436ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎòÂå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë¥¥¹¤òÇ÷¤ê¡Ä¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°ûÍÑ¤Æ¤ì¤Ó»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¡©»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È
¡¡ÃµÄå¤ÈÌ¾ÃµÄå¤òÊ¬¤±¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤ÎÃµÄå¤Ï¸½¾ì¤ËÉë¤¯¡£Ì¾ÃµÄå¤Ï¡¢¤¤¤ë¾ì½ê¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤È¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¤ÎÌ¾Á°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤¬ÇØÉé¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¼°¤Ê´ë²èÌ¾¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¥ê¡¢¤á¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤Àâ¡×¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»¦¿Í»ö·ï¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ÄÅÅÄ¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÍ¶Æ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃµÄåÌò¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤ë¡£ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤Ï2023Ç¯1·î25Æü¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯11·î8Æü¡¦15Æü¤ËÂè2ÃÆ¤¬¡¢2024Ç¯12·î11Æü¡¦18Æü¤ËÂè3ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Î²ó¤â¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Ï¥í¥±Àè¤ä¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢ÄÅÅÄ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¾ì½ê¤À¡£¤µ¤¹¤¬¡¢Ì¾ÃµÄå¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ËÆÍÁ³·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬ÅÝ¤ì¡Ä
¡¡º£²ó¤â¡¢ÄÅÅÄ¤Ï»ö·ï¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à2025³«ËëÀï¡×¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£12µÓ¤Î¥¤¥¹¤ËÅÅÎ®¤ò»Å³Ý¤±¤¢¤¦¿´ÍýÀï¡£½éÀï¤ÏÄÅÅÄ¤È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÐ·è¤À¡£¸ß¤¤¤ËÅÅµ¤¥¤¥¹¤ò¿©¤é¤¤¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÅµ¤¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¡¢¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¤Ò¤È¤ê¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×
¡¡´î¤ÖÄÅÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤âÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡©¡¡¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÉÔ°Â´¶¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤ë¡£¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö±³¤©¡£¤¨¡Ä¡Ä±³¤©¡×¤È²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÄÅÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎºÆ³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ ¡¡Âè4ÏÃ¡¡¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤Ò¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥×¥í¥í¡¼¥°¡£ËÜÊÔ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2½µ´Ö¸å¤Î12·î17Æü¤ÎÊüÁ÷¤À¡£Êª¸ì¤ÏÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Î»²Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¾®äØÀéË¤È²¬ÌîÍÛ°ì¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é2¿Í¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾®äØ¤ÏÄÅÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÌ¾ÃµÄå¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤¢¤ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤Ò¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡£ÄÅÅÄ¡¢¤¤¤äÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡£¤ªÁ°¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤ä¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¦Âè4ÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Í©Îî¤ä¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â»þ¶õ¤â±Û¤¨¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
TVer¤ÇÎòÂåºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÀâ¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ì¾´ë²è¤ÎÂ¿¤¤¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£TVer¤Ç¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¸å6Æü´Ö¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹â¤òµÏ¿¡£ÈÖÁÈ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö»ëÄ°¼Ô¡õ½Ð±é¼Ô¤¬Áª¤Ö¡È°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÀâ¡É¡×¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ÇÄÅÅÄ¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö2025¡¡T¡õD¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Î´¶¾ðË¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¢¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢º®Íð¤¹¤ì¤ÐÆ¬¤ò¤«¤¤à¤·¤ë¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ëáòáû¤òµ¯¤³¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ææ¤¬²ò¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿´Äì¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÃµÄåÌò¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµá¤á¤ëÍ»ÄÌ¤Î¤¤«¤Ê¤¤¼þ°Ï¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÅö¤¿¤ê»¶¤é¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½õ¼êÌò¤Î½÷À¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÃµÄåÌò¤ò±£¤ìÌ¬¤Ë¼«¿È¤Î²¼¿´¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥³¥í¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÄÅÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÎØ³Ô¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´¶¾ð¡£¤½¤ì¤¬¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤òÍ¶¤¦¡£
ÄÅÅÄ¤Î¡Ö·ù¡ª¡×¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë½Ö´Ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ
¡¡¤³¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´ë²è¤Ë¡Ö·ù¡¹¡×¼è¤êÁÈ¤àÄÅÅÄ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥±¤¬Ä¹°ú¤¡¢Çñ¤Þ¤ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤¯¤ë¡Ö·ù¡×¡£ÍâÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂç·¿CM»£±Æ¤È¡¢¥®¥ã¥é1000Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ö·ù¡×¡£
¡¡Ä«¤¬Áá¤¤¡Ö·ù¡×¡£Ìë¤¬ÃÙ¤¤¡Ö·ù¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó´¨¤¤¤Î¤â¡Ö·ù¡×¡£ÈÖÁÈ¤¬µá¤á¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Í×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤ì¤â¡Ö·ù¡×¡£¤½¤â¤½¤â°ìÊýÅª¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ö·ù¡×¡½¡½¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö·ù¡×¤¬Íí¤Þ¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö·ù¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤¿¤È¤¤À¡£´¶¾ð¤Î½èÍý¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ò¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ã±¤Ê¤ë°¦ÕÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áþ¤¿¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê´¶¤¸¡£
¡¡½õ¼êÌò¤Î½÷À¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢»þÀÞË¬¤ì¤ë¡Ö´ò¡×¤â¡¢¡Ö·ù¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö·ù¡×¤È¡Ö´ò¡×¤Î¿¶¤ìÉý¤¬¡¢¤ª¤«¤·¤ß¤òÁýÉý¤¹¤ë¡£Ãî¤Î¤¢¤È¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡£Àä¶«¤Î¤¢¤È¤Î¥¹¥±¥Ù¿´¡£
¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤Îº®Íð
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤Î¡Ö·ù¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤À¡£ÄÅÅÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ò¡ÖËÍ¤Ï2¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É1¤Ê¤ó¤Ç¤¹º£¡£2¤ÎÄÅÅÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç1¤ÎÄÅÅÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº®Íð¤òÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê2024Ç¯12·î18Æü¡Ë¡Ó
¡¡ÄÅÅÄ¤Î¸À¤¦¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¡£¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î³°Â¦¤«¤é¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°å¼ÔÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¤Î¤¿¤¯¤ä¤ò¤º¤Ã¤È¡Ö¤¿¤Ã¤Á¡×¤È¸Æ¤ÓÂ³¤±¤ë¤·¡¢Éã¿Æ¤¬»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼Ìò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤¢¤Î½÷Í¥¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êª¸ì¾å¤Î¡Ö¤ªÌóÂ«¡×¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤êµ¤²¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë´ë²èÃæ¤Ï¾ï¤Ë¡¢´¶¾ð¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö·ù¡×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡È2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¤Î±ýÍè¤Ç¡Ö¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¢¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤â¿ï»þ¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤«¤é¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Ê¤¯¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÎÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢±Û¶¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤Ïº®Íð¤ò¤¤¿¤¹¡£ÈÖÁÈÂ¦¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼þÅþ¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´º¤¨¤Æ»¨¤ËÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤¿À¤³¦¤Î¶ÌÜ¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤Ï²õ¤ì¤«¤±¤ë¡£
¡Ò¡Ö¼¡¸µ¤Î¶ÌÜ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¤¤ÞËÍ¤É¤³¤Î²¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡Ó
ÄÅÅÄ¤Ë´¶¤¸¤ë¤ª¤«¤·¤ß¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¶¦´¶¤È³«Êü´¶
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤ÇÆÃ¼ì¤ÊÏÃ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀ¸¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº®Íð¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ëÀ¤³¦¡¢¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¼Ò²ñÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò»þ¤Ë´ïÍÑ¤Ë¡¢»þ¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î´¶¾ð¤¬´é¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦Àþ¤Îº®Íð¤¬ÄÅÅÄ¤ÎµöÍÆÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö·ù¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹¡ª¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÄÅÅÄ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤ë¤ª¤«¤·¤ß¤Ë¤Ï¡¢¶¦´¶¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð²òÊü´¶¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ªÌóÂ«¡×¤ò¼é¤Ã¤Æ±£¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÊ®½Ð¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö»ö·ï¡×¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£
¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÄÅÅÄ¤È¤¤¤¦»ö·ï¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÄÅÅÄ¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÅÅÄ¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤ÎÃµÄå¤Ï¸½¾ì¤ËÉë¤¯¡£¤¿¤À¤ÎÌ¾ÃµÄå¤Ï¡¢¤¤¤ë¾ì½ê¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬»ö·ï¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤¢¡¢»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡£
