勝つ時は豪快に勝つ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合に出場したEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、オーラスに衝撃的な倍満フィニッシュを決めて快勝した。ライバルに満貫を放銃でもしようものならトップ目から3着目まで転落しそうなところ、気合いを込めた決断と結果に、ファンも大興奮した。

【映像】ファンの度肝を抜いた逢川の倍満ツモ

オーラス南4局2本場、逢川は3万6300点持ちのトップ目。2着目はBEAST X・東城りお（連盟）で2万7500点持ち。3着目はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の2万5000点持ち。供託も1本あることから、伊達に満貫をツモられると逢川はまくられてしまうというほどの差だ。

ぐいぐいと前に出てきたのは伊達。8巡目に7筒をポンしてタンヤオ・ドラ2のテンパイ。ドラの四万と8筒のシャンポン待ちで、安目の8筒なら2着目へ浮上。また高目の四万をツモなら逆転トップという状況だ。直後に逢川は九万を引いたところで一万なら一気通貫でアガれる一・四・七万の三面張待ちでテンパイ。ただここでは守備も重視してリーチにいかず、ダマテンとした。

ところが今度は親番の東城からも攻撃が。一・四万待ちで追っかけリーチを打ってきた。これを見た逢川は、守っていては逃げ切れない、さらに自分の三面張も強いと判断したのか、次巡に持ってきた6筒をツモ切りして追っかけリーチを敢行。これが大正解ルートで、2巡後に四万をツモ。裏ドラも2枚乗せると、リーチ・ツモ・赤2・ドラ2・裏ドラ2で、逃げ切りトップを決めるには余りある倍満ツモとなった。

これにはファンも度肝を抜かれたようで「うおおお」「やったー」「ヤバすぎ」といったコメントがずらりと並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

