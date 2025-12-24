V字型・三角耳を持つ犬種

1.ポメラニアン

ポメラニアンは、小さなV字型の耳を持つ犬種です。明るく社交的で、活発に動き回る姿が愛らしいです。

愛玩犬でありながらも、非常に警戒心が強く、番犬としても活躍することができるほど勇敢な性格の持ち主です。

2.ケアーン・テリア

ケアーン・テリアは、小さな三角耳を持つ犬種です。非常に知能の高い牧羊犬であり、高い知能を持つことで知られています。

3.ボーダー・コリー

ボーダー・コリーは三角耳を持つ犬種であり、立ち耳の犬もいれば、半立ち耳の犬もいます。牧羊犬として活躍する、非常に高い知能を持つ犬種として有名ですね。

4.ジャック・ラッセル・テリア

ジャック・ラッセル・テリアは、折れ耳のＶ字型の耳を持つ犬種です。非常に強い狩猟本能を持ち、活発なテリア種です。

V字型・三角耳を持つ犬種の共通点

表情が豊かで感情が読み取りやすいこと

三角耳は動かしやすい耳であるため、前後にも左右にもよく動きます。そして、細かく角度を変えることもできるため、犬の感情があらわれやすく、読み取りやすいです。

狩猟犬や牧畜犬として活躍した歴史があること

三角耳を持つ犬種は、狩猟犬や牧畜犬として活躍した歴史があり、人間と共に働いてきました。古い歴史を持つ犬種が多いのも特徴のひとつです。

三角耳であることによって、音を敏感にとらえることができたり、状況判断がしやすかったりするのではないかと思います。

外耳の健康を保ちやすいこと

外耳が非常に蒸れやすい垂れ耳とは違い、Ｖ字耳・三角耳は外耳が蒸れにくいというメリットがあります。

また、外部からの刺激を受けやすい立ち耳とは違い、外部からの刺激を受けないのも、Ｖ字耳・三角耳であることのメリットと言えます。

そのため、外耳の健康を保ちやすく、外耳炎による痒みや痛みが起きにくいのです。

家庭犬として暮らしやすいこと

Ｖ字耳・三角耳である犬種の特徴として、家庭犬として暮らしやすいことが挙げられます。

犬であることに変わりはないため、警戒心は持っています。しかし、観察力や順応性に優れた犬種が多く、過度な攻撃性はないと言えます。

また、人間と協力して働くという役割を持った犬種であったため、飼い主や家族への愛情が深く、絆を大切にする傾向があります。

V字型・三角耳を持つ犬種のお世話をする際のポイント

V字型・三角耳の耳は、前後にも左右にもよく動かすことができるため、汚れが溜まりにくいというメリットがあります。

しかし、垂れ耳の耳と比べたとき、小さなゴミが耳の細かい部分に入り込みやすいというデメリットがあります。

あまりにも放置されすぎてしまうと、入り込んだゴミが汚れとして溜まってしまうことがあるため、こまめに健康チェックをしてあげましょう。

また、音に対して非常に敏感な犬種が多いです。突然の大きな物音、環境の変化があると、強いストレスを感じ、体調を悪くしてしまうことがあるかもしれません。

そして、小型犬でありながらも活発な犬種が多く、運動量を必要とします。運動不足によるストレスや欲求不満が積もってしまうことがないようにしましょう。

まとめ

V字型・三角耳を持つ犬種を4つ解説しました。

ポメラニアン ケアーン・テリア ボーダー・コリー ジャック・ラッセル・テリア

V字型・三角耳を持つ犬種は、その耳の特徴から、音を敏感にとらえる能力があります。また、高い観察力を兼ね備えており、活発で働き者な犬が多い傾向にあります。

その能力をのびのびと発揮することができる環境であれば、ストレスなく安全で快適に暮らすことができるでしょう。

V字型・三角耳を持つ犬種の特徴をよく理解し、性質や個性に適したお世話をすることができれば、深い愛情と信頼関係が築けるでしょう。