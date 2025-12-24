¿·³ã»Ô¤ÇËÉÀãºô¤Î¥¢¥ó¥«ーÌó1264ËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¡¡¹â²Í²¼¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡¡¡¡¡¡¡
¿·³ã»Ô¤Ï24Æü¡¢¹¾Æî¶è¤Ç²¾Àß¼°ËÉÀãºô¤Î¥¢¥ó¥«ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ´¶Ú1264ËÜ¡ÊÌó361Ëü5000±ßÁêÅö¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÀãºô¤È¤Ï¡¢Åß¾ì¤ËÆ»Ï©¤äÅ´Æ»¤¬¿áÀã¤Ê¤É¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëºô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹¾Æî¶è¤ÏÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ñºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶èÆâ¤Î¸©Æ»ÏÆ¤Ë²¾Àß¼°¤ÎËÉÀãºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¾Æî¶è¤¬ËÉÀãºô¤Î»ñºà°ì¼°¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿·úÀß»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë¡¢¶è¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¶È¼Ô¤¬ËÉÀãºô¤ÎÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤È¤·11·î19Æü¤Ë»ñºà¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤êÄ¹¤µ¤¬1.1¥áー¥È¥ë¡¢Ä¾·Â2.5¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ4.5¥¥í¤ÎÅ´¶Ú¤ÇËÉÀãºô¤ò¥ï¥¤¥äー¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î»ñºà¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥«ー1264ËÜ¡ÊÌó361Ëü5000±ßÁêÅö¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿»ñºà¤Ï¡¢¹â²Í²¼¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë»ñºàÃÖ¤¾ì¤ÇÌó500ËÜ¤º¤ÄÂ«¤Ë¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸°¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾Æî¶è¤Ï¤³¤ÎÅðÆñÈï³²¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Æ»¤ÎËÉÀãºô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾Æî¶è¤ÏÅðÆñËÉ»ß¤Î¤¿¤á»ñºà¤Ï¸°¤Î¤Ä¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¤Ë³ÊÇ¼¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃ±´É¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤Î»ñºà¤Ï¡¢¥Á¥§ー¥ó¤Ç·ëÂ«¤·¾û¤ò¤Ä¤±¤Æ³ÊÇ¼¡¢¥·ー¥È¤ÇÊ¤¤¤Äê´üÅª¤Ê½ä»ë¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
