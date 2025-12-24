2026年1月16日よりスタートするTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演するボーイズグループ・NAZEが、12月23日に開催された「青の洞窟 SHIBUYA」イルミネーションイベントに登場。スペシャルパフォーマンスを披露した。

本作は、K-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人のNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す物語。NAZEのメンバーには、カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョクが名を連ねている。

青い光に包まれたステージに登場したNAZEは、ドラマの劇中歌「Wanderlust」を披露。さらに、星野源の「恋」をカバーし、会場に集まった約300人の観客を魅了した。

トークセッションでは、メンバーが「青の洞窟」の感想やドラマの撮影エピソードを披露。タイ出身のターンは「タイでも（イルミネーションは）あります。でも僕はタイでは一回も行ったことはないんです……。それで今日がイルミネーション初体験です！」と初々しくコメント。ユウヤはドラマについて「K-POPの世界を舞台に仲間たちの熱い絆を描く“スポ根ドラマ”です！」と紹介した。

主演の中村倫也とのエピソードについて、ユウヤは「本番の時はパシッと決めているのですが、撮影前のカメラテストなどの時はカットがかかる前に、おふざけや変顔などをしてくれて現場の雰囲気を和ませてくれるので、大好きです」と明かし、キムゴンも「撮影前の待機時間などで僕たちが緊張しないように倫也さんや池田エライザさん、ハ・ヨンスさんが面白い話や行動をしてくれて、僕たち緊張しなかったです」と現場の温かい雰囲気を語った。

（文＝リアルサウンド編集部）