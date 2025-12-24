2026年3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』の場面写真が公開された。

本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などを手がけた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也が初めてタッグを組むオリジナル作品。1912年のパリを舞台に、画家を夢見る少女・フジコと、薙刀の名手でありながらバレエへの憧れを秘める少女・千鶴が、異国の地で互いに支え合いながら夢を追いかける姿を描く。

主人公・フジコの声を担当するのは當真あみ。千鶴役は嵐莉菜が務める。そのほか、早乙女太一、門脇麦、尾上松也、角田晃広、津田健次郎らがキャストに名を連ねている。

公開された場面写真は9点。ロケハンと綿密な時代考証により蘇った、ベル・エポック全盛のパリの街並みや、そこでの少女たちの暮らしが切り取られている。画家になるという夢に向かって真剣な眼差しでキャンバスに向かうフジコ（當真あみ）の姿や、パリのアパルトマンの窓からエッフェル塔を望む様子、バゲットを抱えて帰宅する日常の風景などが確認できる。また、胸に秘めていた憧れを現実にするため一歩を踏み出した千鶴（嵐莉菜）が、元バレリーナであるオルガ（門脇麦）からレッスンを受けるシーンや、白いレオタードを身にまとった姿、さらにふたりに協力するロシア人青年・ルスラン（早乙女太一）の姿も捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）