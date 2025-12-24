とにかく旨いし、店主の人柄も最高だった東京「吉春」の水餃子　テレビ出演で大忙しだった編集者の2025年ベスト10

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』編集・戎誠輝によるザ・ベストグルメの紹介です。

10．『武蔵野うどん 麦といっぽ』すったてうどん1050円

ゴマダレに小麦の風味が広がる。肉汁うどんもつけカレーうどんも旨い！

『武蔵野うどん 麦といっぽ』すったて（冷や汁）うどん 1050円 すったて＝すりたてとも言われ、すり鉢ですったゴマダレの香りもよし

『武蔵野うどん 麦といっぽ』＠中板橋

［店名］『武蔵野うどん麦といっぽ』

［住所］東京都板橋区弥生町2-3SPビル1階

［電話］03-6909-3150

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）※土・日・祝は10時〜、18時〜22時（21時LO）※土・日・祝は17時〜

［休日］火・木の夜

［交通］東武東上線中板橋駅南口から徒歩10分

9．『工藤軒』253・800円

狭小な店で出てくる煮込みが、カレー味でクセになる味。もつも大きい。

『工藤軒』（手前）253（にこみ） 800円 （奥）バイスサワー 750円

『工藤軒』＠新橋

［店名］『工藤軒』

［住所］東京都港区新橋2-21-1新橋駅前ビル2号館地下1階

［電話］03-6318-6750

［営業時間］18時〜ローソクが消えるまで

［休日］日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅汐留口から徒歩1分

8．『だしと麺 遊泳』油そば・出汁スープ付き1080円

ダシの効いたタレで和風の仕上がり。極太手打ち麺がまるでうどんのよう。

『だしと麺遊泳（ゆうえい）』だしそば（味玉入り）中太麺 1300円 ぷりっとした中太麺はまるでうどんのよう

『だしと麺 遊泳』＠高円寺

［店名］『だしと麺 遊泳』

［住所］東京都杉並区高円寺南1-6-5高円寺サマリヤマンション1F

［営業時間］17:00〜21:00、土・日11:30〜15:30

［休日］月・火・金

7．『焼き鳥ドリフ』ドリフランチ1300円

紀州備長炭で焼く焼鳥、炭香るそぼろが旨い。スクランブルエッグ入り。

『焼き鳥ドリフ』ドリフランチ 1300円 この日はもも、ササミ、ぼんじりの3種

『焼き鳥ドリフ』＠茅場町

［店名］『焼き鳥ドリフ』

［住所］東京都中央区新富1-10-11

［電話］03-6280-5189

［営業時間］11時〜14時※売り切れ次第終了、17時半〜22時頃

［休日］土・日・祝（月1回、土曜は昼から営業）

［交通］地下鉄有楽町線新富町駅3番出口から徒歩3分

6．『ぼてふり』ぼて盛り大2728円

最強コスパ！調査で来た瞬間からこのページで紹介しようと思った。

『魚熊鮮魚店と立ち飲み ぼてふり』（手前）ぼて盛り 大 2728円 （ドリンク）生レモンサワーセット（焼酎6杯どり＋タンサン4本＋レモン） 2508円 北海道産を主に仕入れるウニとイクラ、生本マグロも入る赤字覚悟の名物。取材時のおまけはカンパチ

『ぼてふり』＠神保町

［店名］『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-20-7シャルール神保町1階

［電話］03-5577-6996

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、土：15時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝・他年末年始など

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A5出口などから徒歩3分

5．『割烹 福良』家喜者五膳1500円

4種の焼魚に玉子焼き。手作りの黒糖ゼリーもめちゃくちゃ旨くて驚き。

『割烹福良（ふくら）』家喜者五膳（やきものごぜん） 1500円 魚は日替わりで脂ノリの良い紅鮭にふっくらした身のアジも

『割烹 福良』＠根津

［店名］『割烹福良（ふくら）』

［住所］東京都文京区根津2-30-2

［電話］03-6795-8772

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（最終入店21時半、フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］月

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩4分

4．『KimSonQuan』山羊肉香草のさっぱり和え1738円

ガチベトナム。山羊肉をハーブやフルーツで包んで食べるこちらが鮮烈。

『Kim Son Quan（キムソンクアン）』（手前）山羊肉香草のさっぱり和え 1738円 （奥）ゆでエビとブンの生春巻き 880円 （ドリンク）ネップモイ（ソーダ割） 572円 山羊肉、パイナップル、パパイヤをライスペーパーで巻き、タレに付けて味わう。生春巻きは豚肉の他、ぎっしり入ったブンで食べ応え十分

『KimSonQuan』＠湯島

［店名］『Kim Son Quan（キム ソン クアン）』

［住所］東京都文京区湯島3-35-9白川ビル1階

［電話］03-5812-4844

［営業時間］11時〜24時、木〜土：11時〜翌5時（ランチは11時〜15時）

［休日］無休

［交通］地下鉄千代田線湯島駅4番出口から徒歩1分

3．『帝国ホテル東京ブッフェレストラン インペリアルバイキングサール』朝食ブッフェの中華粥（朝食ブッフェ6300円の一品）

ブッフェの中で感動したのが中華粥。ザーサイやパクチーとともにぜひ！

『帝国ホテル東京・ブッフェレストランインペリアルバイキングサール』各種小鉢や焼魚。ザーサイやパクチーとともに食す中華粥。銀色の器の中で湯気を上げる2種のスクランブルエッグやベーコンなど温料理にも胸が踊る。ほかにチーズやコールドミートなども各種あり

『帝国ホテル東京ブッフェレストラン インペリアルバイキングサール』＠日比谷

［店名］『帝国ホテル東京ブッフェレストラン インペリアルバイキングサール』

［住所］東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテル東京本館17階

［電話］03-3539-8187

［休日］無休

［営業時間］7時〜9時半（最終入店9時）

［交通］地下鉄日比谷線ほか日比谷駅A13出口から徒歩3分

2．『NARUTO』モヤシソバ850円

餡、豚＆鶏ガラでとったスープ、2種のカエシ、麺がガッチリ合わさる。

『NARUTO（ナルト）』モヤシソバ 850円 原点に戻りシンプルを追求したというスープ。丹念にアクをとり、丁寧に炊く。餡の加減と麺のバランスも抜群だ

『NARUTO』＠宮ノ前

［店名］『NARUTO』

［住所］ 東京都荒川区東尾久8-44-11

［電話］なし

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜20時LO（夜は金のみ）

［休日］月・木

［交通］都電荒川線宮ノ前駅から徒歩2分

1．『手作り餃子の店 吉春』吉春餃子（5個）946円

私的史上1位の水餃子。シンプルな餡ゆえ、小麦香る皮の旨さに驚いた。

『手作り餃子の店 吉春（よしはる）』（手前）吉春餃子 946円 北海道産の数種類の小麦粉を使用し、注文から生地を伸ばし餡を包む （奥）人参餃子 990円 にんじんの甘味から八角やシナモンなどスパイスの香りも広がる （ドリンク）がらるっと 858円

『手作り餃子の店 吉春』＠国領

［店名］『手作り餃子の店吉春（よしはる）』

［住所］東京都調布市国領町8-1-14

［電話］042-426-8153

［営業時間］17時〜22時（21時15分LO）

［休日］火

［交通］京王線国領駅南口から徒歩7分

ビール＆プロレス好きが焼酎に開眼!?

飯「戎くんは、TV出演にYouTubeにひっぱりだこだったねえ」

戎「充実した1年でした」

武「俺にはオファー来てないけど？」

飯「強面だからです」

戎「いやいや、僕の方が身軽というか、若手だからコスパがいい的な。このご時世ですから」

武「気を遣われるとツライし、戎くんはもう若手じゃない」

戎「実際この1年痛感したのは、味よしコスパよしってありがたいなと。あ、僕のことじゃないです（笑）。『割烹福良』や『焼き鳥ドリフ』のランチとか、主役から脇役まで抜かりない旨さなんですよ。そのうえ良心的な価格に感謝。感激です」

飯「店の心意気を感じるよねえ」

戎「『ぼてふり』の刺し盛りも最強。生本マグロ、ウニ、イクラにおまけ1種が入って超お値打ち。ドリンクは基本セルフという楽しさもいい」

武「鮮魚店かつ立ち飲み酒場だっけ。楽しそー」

戎「行きますか。あ、やや遠いけど『吉春』も捨てがたいな。いい店って店主にも会いに行きたくなりません？『吉春』の水餃子は店主の人柄まんま最高だし、『工藤軒』のご主人のキャラはカレー味の煮込みのごとくクセに（笑）」

飯「ディープな夜が過ごせそう〜！」

武「今年はディープなお酒の特集も多かった」

戎「ですね。大好きなビールはもちろん、焼酎に完全に開眼しました。焼酎特集号は再訪したい店ばかりです。あと、奈良のバー巡りも楽しすぎて。2026年はバーを勉強したいなあ」

文／戎誠輝

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】雑誌の顔としてTVにYouTubeに引っ張りだこな編集者の2025年ベストグルメ一覧（10枚）