桐谷 ロジャーズさんは、株主優待はご存じですか？

ロジャーズ 日本株にはそういうベネフィットもあると知った時は驚きました。私はキャピタルゲイン（資産を売却した際の価格差益）を狙う投資をしています。日本航空（JAL）の株を持つなら最高のベネフィットは株価が上がることであって、それ以外のベネフィット（編注：航空券の割引券など）にあまり興味はありません。

桐谷 株式投資で値上がりを狙ってうまくいけば、それが1番いいとは思います。私自身、信用取引という証券会社から借金する投資を、リーマンショックまでやっていました。しかしバブル崩壊で大損して、さらにリーマンショックで大損して、自分は値上がりを狙うのが下手だと分かって以降は、インカムゲイン（資産を保有中に得る定期収入）中心の投資をしています。

配当金は、保有株数が少ないと微々たるものなので、株主優待を活用します。株主優待は少ない保有株数でも結構いい優待品、例えば食事券がもらえる。銘柄を選ぶ基準を「優待＋配当の合計利回りが4％以上」にしてからは、うまくいっています。

ロジャーズ いいですね！投資家は自分のスタイルを持つべきです。投資で成功するコツはたったひとつ、自分の方法を見つけ出すことですからね。私はキャピタルゲイン狙い、桐谷さんは株主優待や配当ですね。

