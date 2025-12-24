「ムチムチ可愛い」中川翔子、双子息子のクリスマスコスプレ姿を披露！ 「サンタとツリー(笑)」
タレントの中川翔子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。双子の息子のクリスマスコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】双子息子のクリスマスコスプレ姿
ファンからは「サンタとツリー(笑)」「初めてのクリスマスですね」「ムチムチ可愛い」「ぷくぷくしてきましたねー」「まつ毛なっがーい」「癒されました！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ぷくぷくしてきましたねー」中川さんは「メリークリスマス 双子と初めてのクリスマス サンタさんともみのき！」とつづり、13枚の写真と3枚の画像を投稿。サンタクロースとツリーのコスプレを着た双子の息子を紹介しています。中川さんは「お兄ちゃんムチムチ進化と、お風呂上がり勝手にモヒカンになっててすごかった」「弟くんはまつげ長いほっぺおもち！な進化」と、息子たちの成長を説明。写真からもすくすくと“進化”していることが分かります。
「表情が豊かで可愛い〜」22日の投稿でも、息子たちとの写真を公開した中川さん。2人を抱く中川さんが、とても幸せそうにほほ笑んでいます。ファンからは「表情が豊かで可愛い〜」「あっという間に大きくなっちゃって」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
