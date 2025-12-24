Åß¤ÎÍò¤Ø
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£24Æü¡Ê¿å¡Ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¸á¸å¤«¤éËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Î³ÆÃÏ¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÍËÆü¤ÎÌë°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Î»³ÃÏ¤«¤é¼¡Âè¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤äÅÅÀþ¤Ø¤ÎÃåÀã¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ó¡¢¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤µ¤¤¤Ï¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¹â¶¶ ÏÂÌé¡Ë