¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÊÆ³ÊÉÕ¤±²ñ¼ÒS¡õP¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï23Æü¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡¢Ëü²Ê´ë¶È¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò°ìÉôºÄÌ³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÁªÂòÅª¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊSD¡Ë¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ÒºÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ²È¤«¤é¼Ú¤ê¤¿20²¯¸µ¡ÊÌó440²¯±ß¡Ë¤ò15Æü¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£
¡¡SD¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÆÃÄê¤ÎºÄÌ³¤À¤±¤òÍú¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈS¡õP¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë³ÊÉÕ¤±¡£Á´¤Æ¤ÎºÄÌ³¤¬ÉÔÍú¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊD¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ëü²Ê¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Âç¼ê¤À¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÄ¹´ü²½¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£