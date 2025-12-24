Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸¶È¯·ú¤ÆÂØ¤¨µÄÏÀ¤Ø¡¡ÅÞ¹ËÎÎ¡Ö¥¼¥í¡×¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬²ÝÂê
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¸¶È¯¤Î¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¡Ë¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÞÆâµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÖÃæÆ»Ï©Àþ¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ì´Ä¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤¤À¡£2020Ç¯¤Î·ëÅÞÂç²ñ¤ÇÄê¤á¤¿ÅÞ¹ËÎÎ¤Î¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÞÆâ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µìÎ©Ì±ÁÏÀß¼Ô¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¤À¡£20Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡Ö¸Å¤¤¸¶»ÒÏ§¤òÇÑÏ§¤Ë¤·¤Æ¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¤·¡¢ºÇ¿·±Ô¤Ë¤·¤¿Êý¤¬°ÂÁ´À¤Ï¹â¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Àô·òÂÀÁ°ÂåÉ½¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¿ÊÄ½ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶È¯¤Ïº£¸å¤âÉ¬Í×¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ç°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£