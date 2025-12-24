¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¿ä¿Ê¼Ô¤òÉ½¾´¡¡ºÇÍ¥½¨¤Ï±§ÅÔµÜÏ©ÌÌÅÅ¼Ö
¡¡À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´¼°¤ò¼óÁê´±Å¡¤Ç³«¤¤¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡ÊLRT¡Ë¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö±§ÅÔµÜ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¡×¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£LRT¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÇÛÃÖ²þÁ±¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¿ä¿Ê¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢¿¿¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝÉñÂæ·Ý½Ñ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¼çºÅ¤·¤¿³Ã«²ÅÍÎ¤µ¤ó¡¢Ìµ¿Í±Ø¤Ç¤Î¾è¹ß²ð½õ¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö¤Ê¤¬¤è¸÷ºÌ²ñ¡×¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£