¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢1·î¤Ë»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼óÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï24Æü¡¢¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿±üÃ«¸¬°ì¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ò·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ¿ÏÇ¹ðÈ¯¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊó¤ò¡Ö±üÃ«»á¤¬±£ÊÃ¤·¤¿¡×¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤¹¤ëÍÆµ¿¤ÎÂ¾¡¢»öÌ³½êÁ°¤Ç¡Ö½Ð¤Æ¤³¤¤¡×¤È±éÀâ¤·¤¿¶¼Ç÷¤ä°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸©·Ù¤¬6·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£